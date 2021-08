Eu vara… merg la teatru!

În perioada 6 august – 12 septembrie, Teatrul Masca vă așteaptă în fiecare sfârșit de săptămână în „Amfiteatrul Lacătelor de dragoste” cu spectacole, înghețată și cafea.

Pentru locuitorii cartierelor Militari, Crângași, Drumul Taberei și Giulești, care au rămas sau vor fi în această perioada #acasă, pentru toți locuitorii Capitalei, care vor să petreacă o seară de spectacol sub cerul liber, savurând în același timp o înghețată, o cafea sau – de ce nu?! – un cocktail, Teatrul Masca vă invită la o suită de spectacole prezentate de o parte a instituțiilor culturale bucureștene, atât cele subvenționate de PMB, cât și cele independente sau subvenționate de Ministerul Culturii: Teatrul Dramaturgilor Români, Teatrul Nottara, Teatrul Excelsior, Teatrul Țăndărică, Centrul Național al Dansului București, Teatrul Arte dell’Anima, Teatrul Coquette, Breasla Actorilor, Teatrul InDArt, Teatrul Masca și folkiștii Marius Matache și Teddy Tuduroiu.

Și pentru că toate acestea trebuiau să poarte un nume, proiectul inițiat de Teatrul Masca se intitulează “Departe de centru, Aproape de oameni”.

Intră pe http://www.masca.ro/teatru/departe-de-centru-aproape-de-oameni/. Aici vei găsi programul complet al evenimentelor și link-uri către bilete. E atât de simplu!

Manifestarea cultural artistică se adresează publicului adult, nevaccinat sau vaccinat (+16) care va avea acces în condițiile normelor sanitare purtând masca de protecție. Ținând cont de cele de mai sus, numărul maxim de spectatori este de 70 de persoane/reprezentație. În aceste condiții, vă invităm să vă grăbiți și să vă luați bilete la cele 15 spectacole și să petreceți o seară (sau mai multe) cu o cafea și o înghețată ce se vor potrivi perfect cu atmosfera din curtea Teatrului Masca.

Biletele s-au pus deja în vânzare și se pot cumpăra de la casa de bilete a teatrului (rezervări la 0733.048.516) sau online pe mystage.ro

Programul evenimentului

Vineri 6 august, 19.30 – Compania de teatru Breasla Actorilor – “Ducele”

Sâmbătă 7 august, 19.30 – Teatrul InDArt, “Întâi, sărută-mă”

Duminică 8 august, 19.30 – Teatrul Masca, “București livrator”,

Joi 12 august, 19.30 – Marius Matache și Teddy Tudoroiu, Concert folk “Cartierul de folk”

Vineri 13 august, 19.30 – Teatrul Arte dell’Anima – “Referințele la Dali mă excită”

Sâmbătă 14 august, 20.00 – Teatrul Coquette, “Ursul”

Duminică 15 august, 19.30 – Compania de teatru Breasla Actorilor – “Mersul trenurilor”

Vineri 20 august, 19.30 – Teatrul Masca, “București livrator”,

Sâmbătă 21 august, 19.30 – Teatrul Arte dell’Anima, “Spectacol de improvizație – Improfix”

Duminică 22 august, 19.30 – Teatrul Țăndărică, “Regele moare” (spectacol pentru adulți)

Marți 24 august, 19.30 – Teatrul Dramaturgilor Români, “Șașe comedii ușoare pentru oameni triști”

Miercuri 25 august, 19.30 – Teatrul Dramaturgilor Români, “Nu sunt Eu”

Vineri 3 septembrie – Teatrul Excelsior, “O noapte furtunoasă”

Sâmbătă 4 septembrie, 19.30 – Teatrul Nottara, “Aici nu-i de joacă”

Duminică 5 septembrie, 19.30 – Centrul Național al Dansului București, “Less might be more, but sometimes less is just nothing”

Vineri 10 septembrie, 19.30 – Compania de teatru Breasla Actorilor, “Wanted”

*Cu excepția reprezentației Teatrului Țăndărică din 22 august, care se va juca în Sala Teatrului Masca, toate celelalte spectacole au loc în “Amfiteatrul Lacătelor de Dragoste” din curtea teatrului, Bulevardul Uverturii, 14, sector 6.