Și liberalii vrânceni îl susțin pe Ludovic Orban la Congresul din 25 septembrie

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Cătălin Toma, a fost reconfirmat, duminică, în funcţia de preşedinte al PNL filiala Vrancea, cu 344 de voturi din 346 exprimate, două buletine fiind declarate nule.

Cătălin Toma a fost singurul candidat pentru funcţia de preşedinte al PNL Vrancea.

În discursul său, liderul reales al PNL Vrancea a mulţumit celor care l-au votat şi şi-a declarat susţinerea pentru Ludovic Orban în funcţia de preşedinte al PNL.

„Împreună dezvoltăm Vrancea, pentru că PNL Vrancea are nevoie de guvernare liberală, are nevoie de Ludovic Orban ca preşedinte al PNL. Atât eu, cât şi colegul meu, Ion Ştefan, am semnat şi vă îndemn şi pe dumneavoastră să o faceţi când o să vină în teritoriu, moţiunea pentru candidatura domnului preşedinte. Din acest moment, în urma alegerilor de astăzi, noi suntem în programul pentru 25 septembrie, susţinem Ludovic Orban preşedinte şi doar împreună dezvoltăm judeţul Vrancea”, a declarat Cătălin Toma.

Duminică, la Focşani, a avut loc şedinţa Comitetului de Coordonare Judeţean al PNL Vrancea dedicat alegerilor interne din cadrul filialei, la care au participat preşedintele PNL, Ludovic Orban, europarlamentarul Siegfried Mureşan, fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, liderul Grupului PNL din Senat, Virgil Guran, precum şi parlamentarii liberali de Vrancea.