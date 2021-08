Raluca Turcan: Moţiunea susţinută de Florin Cîţu este una a modernizării PNL şi a României!

Raluca Turcan, vicepreședintele PNL, spune că Moţiunea „România liberală”, susţinută de Florin Cîţu în alegerile interne, este una a modernizării PNL şi a României.

Deși Raluca Turcan nu a fost prezentă la depunerea oficială a candidaturii lui Cîțu la șefia PNL, aceasta s-a declarat o susținătoare a premierului.

„Motiunea „Romania liberala” sustinuta de Florin Citu este motiunea modernizarii PNL si a modernizarii Romaniei, iar reformele demarate la Ministerul Muncii sunt piatra de temelie pentru reforma statului”, afirmă Raluca Turcan.

„Reusita acestei motiuni pentru PNL se va vedea in alegerile din 2024. Florin Citu si echipa pe care a creat-o in aceste saptamani vor castiga alegerile in PNL si vor face, alaturi de partenerii din actuala Coalitie, o buna guvernare a Romaniei – pentru ca aceasta este prioritatea si aceasta este asteptarea romanilor. Romanii sunt satui de promisiuni, singurele garantii reale sunt faptele, iar faptele arata ca guvernul Citu a reusit lucruri importante”, a transmis Turcan.

„In primul rand am intervenit rapid si corect cu masuri de sustinere a companiilor si pentru protejarea locurilor de munca in pandemie: 7,3 miliarde de lei, masuri active care au functionat pana la jumatatea acestui an. Aceasta a fost baza pentru cresterea economica de 13,6% pe trimestrul 2 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. In plus, ultimele 7 luni au insemnat o crestere de 120.000 de noi contracte de munca. Aceste rezultate economice arata ca guvernul Cîțu a actionat corect si ne ofera certitudinea unei evolutii economice bune in acest an, dupa o criza economica dura anul trecut si in conditiile in care ne confruntam cu presiuni economice globale majore determinate de dezechilibrele in lanturile de aprovizionare si de cresteri record ale preturilor la materiile prime”, continuă Raluca Turcan.

În cadrul PNRR, componenta de redresare după criză și de reziliență este dublată de componenta de reforme, mai spune vicepreședintele PNL.