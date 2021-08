Ministrul Drulă, implicare totală: În anul 2022 se va deschide şi podul peste Dunăre de la Brăila!

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Cătălin Drulă, a declarat joi, la Brăila, că drumurile care vor face legătura cu Podul Suspendat peste Dunăre vor fi gata la sfârşitul anului viitor, odată cu finalizarea lucrărilor la pod, circulaţia urmând să fie deschisă chiar din ziua inaugurării podului, inclusiv pentru traficul greu.

„Prima prioritate când am preluat mandatul în decembrie a fost să mă asigur că podul nu va rămâne muzeu, asta era pe buzele tuturor atunci. Acest pod nu se poate folosi fără drumurile de legătură, în special cele de pe malul tulcean. Munca pe care am desfăşurat-o în acele prime luni, prin discuţii cu antreprenorul, cu cei de la compania de drumuri, cu toate părţile implicate am reuşit acest lucru şi avem această promisiune fermă că, la sfârşitul anului viitor, odată cu podul, vor fi gata şi drumurile de legătură, astfel încât să poată fi deschis traficului, inclusiv traficului greu, din prima zi, urmând ca, după şase luni, să fie deschisă şi cealaltă ramură, dar podul va putea fi folosit din prima zi”, a declarat Drulă.

Ministrul Transporturilor a anunţat, cu această ocazie, că odată cu darea în folosinţă a podului vor fi gata şi drumurile care fac legătutura cu acesta.

„Avem, pe de o parte, podul propriu-zis, a cărui construcţie avansează conform graficului, iar, pe de altă parte, drumurile de legătură de pe malurile Brăila şi Jijila, complet deblocate anul acesta, pe toată lungimea lor. Podul se va deschide la final de 2022, împreună cu 10 km din drumurile de legătură, pe relaţia Brăila-DN22 (Smârdan-Măcin)”, a adăugat Cătălin Drulă, potrivit Agerpres.

Ministrul Transporturilor a menţionat prezenţa la Podul de la Brăila a ambasadorului Japoniei în România, Hiroshi Ueda, care a participat la ceremonia dedicată aniversării a 100 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Japonia şi România, în contextul în care compania IHI din Japonia se ocupa de implementarea proiectului podului de la Brăila, împreună cu firma italiană Astaldi.

„Împreună cu E.S. domnul Hiroshi Ueda, ambasadorul Japoniei, ţară alături de care sărbătorim în 2021 un secol de relaţii diplomatice, am luat pulsul ‘la cald’ al şantierului. În prezent, se execută următoarele lucrări de către asocierea italo-niponă: la blocurile de ancoraj, se montează firele pentru cablul principal. Acesta este construit cu metoda Air Spinning şi constă într-un număr mare de fire cu diametrul de 5,38 mm şi cu o lungime, în starea de referinţă, de aproximativ 2.135 m, care se întind între ancorajul Brăila şi ancorajul Jijila. Firele cablului principal sunt din oţel tras la rece şi zincate la cald. La drumurile de legătură se fac decopertări şi se lucrează la terasamente, poduri şi podeţe. Sumele de bani investite pentru acest proiect dovedesc că este într-adevăr unul complex: de la începutul anului şi până acum, pentru Podul de la Brăila au fost absorbite fonduri europene în valoare de 466 de milioane de lei”, a spus Drulă.

Ministrul Transporturilor s-a aflat pe şantierul podului împreună cu vicepremierul Dan Barna, care a declarat cu această ocazie că Podul Suspendat peste Dunăre de la Brăila reprezintă „un proiect fără precedent în România prin complexitate şi prin nivelul de tehnologie introdus aici”.