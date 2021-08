Susținere puternică pentru Dan Barna înaintea Congresului USR PLUS. Cristian Ghinea: „Am început cu Dan Barna când eram un partid mic și ne-am făcut mari!”

„Începem campania internă. Am început cu Dan Barna când eram un partid mic și ne-am făcut mari. Fac parte din echipa „USR PLUS la Guvernare 2024” pentru Biroul Național. Oameni cu care am construit și am dus mesajul USR și apoi USR PLUS în toată țara.

Pentru că echipele bune se construiesc în timp și în tranșee. Pentru că o forță politică mare se construiește ducând mesajul peste tot în România, organizând filiale, fiind în stradă cu oamenii – și asta am făcut noi cu toții. Pentru că am construit chiar și când am fost în dezacord și mereu am lucrat împreună să facem partidul mare și să schimbăm România de la guvernare. Pentru că Dan a fost cu noi peste tot și noi am fost cu el. Pentru că democrația adevărată se construiește cu zgomot și am știut să facem asta, dar și să muncim. Pentru că ne-am unit și pentru că noi toți mergem spre victorie, acum, în 2024 și după”, a precizat, pe pagina de Facebook, ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea.