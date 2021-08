Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, implicare totală: Autostrada A1 Sibiu – Pitești este finalizată în proporție de 50%!

Autostrada A1 Sibiu – Pitești este finalizată în proporție de 50%, iar primele straturi de asfalt a fost deja turnate.

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a numit această autostradă drept „unul dintre cele mai impresionante proiecte în construcție din România”.

Viaductul Tălmăcel constituie cea mai complexă lucrare de pe tronsonul dintre Sibiu și Boița al A1 Pitești-Sibiu. Acesta are o lungime de 650 de metri și o înălțime de până la 30 de metri. Podul este casetat și executat în consolă, include 8 deschideri și este construit după cele mai noi standarde în domeniu, informa ministrul Drulă.

CNAIR a publicat hiar și video impresionant despre Autostrada A1 Sibiu – Pitești în care doi dintre ingineri explicau maniera specială în care sunt abordate lucrările pentru ridicarea viaductului Tălmăcel.

Cătălin Drulă a explicat că este vorba despre un pas important pentru autostrada Făgăraş-Braşov deoarece acest proiect „a zăcut uitat” timp de 10 ani.

„Contract semnat pentru proiectarea autostrăzii Făgăraş-Braşov, o investiţie care fusese abandonată de peste 10 ani. În această dimineaţă (luni, n.r.) am luat parte la semnarea contractului dintre Compania de drumuri şi proiectantul care va realiza completarea studiului de fezabilitate şi proiectul tehnic de detaliu. Acest segment al autostrăzii A3 Transilvania, lung de 48 de km, a fost scos la licitaţie în această primăvară, după un deceniu în care a zăcut uitat. Este primul contract semnat pe noul caiet de sarcini care are prevederi mult mai echilibrate. Traseul începe cu un nod rutier care face legătura la Codlea cu autostrada Ploieşti-Braşov şi se încheie în apropiere de Făgăraş, printr-un nod de mare viteză care face conexiunea cu autostrada Sibiu-Făgăraş. În plus, în zona municipiului Braşov, proiectantul va asigura legătura cu autostrada Braşov-Bacău”, a scris Cătălin Drulă, pe pagina sa de Facebook.