Dan Barna, mesaj tranșant la adresa premierului Cîţu: „Nu sunt mulţumit de progresul guvernării. Nu vom rămâne la guvernare în orice condiţii”

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a participat sâmbătă la Comitetul Politic USR PLUS în care s-au prezentat candidaturile pentru preşedinţie şi Biroul Naţional al partidului, ocazie cu care a atras atenţia că formaţiunea pe care o conduce nu va rămâne la guvernare doar pentru a face figuraţie.

Dan Barna a adăugat că, în opinia sa, USR PLUS reprezintă „disperata nevoie de schimbare pe care societatea o simte şi o cere” şi a amintit de succesul campaniei pentru proiectul „Fără penali în funcţii publice”.

„Am făcut un lucru deloc uşor – nu am stat doar să observăm că lucrurile nu merg bine. Buna noastră credinţă este o valoare care nu este negociabilă şi o spun pentru toţi cei care vin şi ne prezintă diverse Fete Morgana de stimulare a bunăvoinţei. Pariurile pe care le facem în fiecare zi prin consilierii noştri, prin primarii noştri, prin miniştrii noştri, atât de atacaţi, arată de fapt că România înţelege şi noi arătăm că se poate şi altfel decât reciclând mereu capacele de bere ale securităţii şi oamenii miruiţi de Ion Iliescu. Am arătat că se poate cu o nouă generaţie de politicieni, exact asta suntem, exact asta prezintă astăzi USR PLUS în faţa României”, a argumentat Dan Barna.

El a adăugat că USR PLUS a arătat totodată că poate convinge un milion de români să semneze pentru „Fără penali în funcţii publice”, „când erau atâtea pariuri care spuneau că un astfel de demers nu va reuşi niciodată”.

„Este un proiect pe care l-am coordonat personal şi merităm să fim mândri, pentru că am făcut un lucru fără precedent în România, şi această iniţiativă va deveni literă de Constituţie în momentul în care situaţia pandemică ne va permite lucrul acesta şi va fi o schimbare pe care noi împreună am făcut-o. Şi am mai dovedit în patru rânduri de alegeri foarte complicate că putem obţine încrederea oamenilor şi sprjinul lor în a ne susţine pe mai departe proiectul. Am dovedit şi acea consecvenţă care a lipsit de 30 de ani în politica din România. Acum suntem la guvernare. Eram puţini şi acum suntem mai mulţi, şi vom fi şi mai mulţi, vă promit lucrul acesta”, a arătat copreşedintele USR PLUS.

Co-preşedintele USR PLUS, vicepremierul Dan Barna, afirmă într-un bilanţ la 8 luni de guvernare adresat conducerii USR PLUS, că nu este mulţumit de progresul guvernării, invocând inclusiv blocajul în ceea ce priveşte desfiinţarea Secţiei speciale de investigare a infraţiunilor din justiţie, şi susţine că, deşi USR PLUS nu vrea să iasă de la guvernare, nici nu va rămâne în orice condiţii.

”Vreau să fie clare câteva lucruri. Sunt mulţumit de progresul guvernării? Clar NU. Am tot spus asta public. Am uitat de angajamentele noastre? Clar NU. Poate nu am comunicat atât cât ne-am fi dorit pe ele, pentru că suntem prinşi cu frecuşurile inutile şi interminabile ale unei guvernări de coaliţie mai complicată decât ar trebui şi decât ar putea să fie. Sunt câteva teme vizibile unde lucrurile nu merg. Aşa cum sunt multe teme mai puţin vizibile unde am mişcat lucrurile împreună cu colegii mei din Guvern. Şi asta e cel mai important: guvernarea e un imens şantier unde la 8 luni putem spune că am organizat lucrările, am plantat seminţele”, afirmă Dan Barna într-un raport privind stadiul angajamentelor USR PLUS la 8 luni de guvernare, adresat Comitetului Politic al alianţei.