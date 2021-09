Dan Barna, după întâlnirea cu președintele Iohannis: Sunt dezamăgit, a fost o întâlnire informală!

Dan Barna a făcut primele declaraţii după discuţiile cu preşedintele Klaus Iohannis. Întâlnirea a avut loc după ce miniştrii USR-PLUS şi-au dat demisiile din Guvernul Cîţu.

„Stiu că foarte multi sperati ca aceasta intalnire sa vina cu o solutie. S-a dovedit a fi o intalnire formala in care am trecut in revista istoricul crizei politice, criză care a inceput miercurea trecută. Nu s-a prezentat vreo solutie, nu s-au analizat scenarii”, a declarat Dan Barna.

Preşedintele Klaus Iohannis a avut marţi o întâlnire de doar 30 de minute cu vicepremierul demisionar Dan Barna, copreşedinte al USR PLUS, la Palatul Cotroceni. Dan Barna a ieşit pe uşa din spate, fără să facă declaraţii.

Liderul USR PLUS ar fi cerut un alt premier în locul lui Florin Cîţu, preşedintele ar fi declarat că nu are încă o soluţie la criza politică.

De asemenea, Iohannis nu se va grăbi să accepte demisiile miniștrilor USR, sperând că va reușit să obțină, probabil, o eventuală împăcare. Șeful statului îi va propune lui Barna să meargă mai departe în coaliție, să renunțe la demisii ale miniștrilor USR PLUS în schimbul unui guvern fără Florin Cîțu.

Miniştrii USR PLUS şi-au depus demisiile, marţi dimineaţa, la Guvern. Dan Barna, copreşedintele formaţiunii, a anunţat retragerea miniştrilor din Guvernul Cîţu. „Merge mai departe”, a anunţat Dan Barna, după demisie.

„În această dimineață am făcut ceea ce am anunțat. Am înregistrat și depus demisiile, împreună cu miniștrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe”, a anunţat co-preşedintele USR PLUS Dan Barna.