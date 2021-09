Dan Barna, după demiterea prefecților și subprefecților USR-PLUS : „Este un gest contradictoriu cu mesaje false transmise de premier!”

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a declarat, joi, referitor la demiterea prefecţilor şi secretarilor de stat propuşi de formaţiunea sa, că este „un gest contradictoriu” al premierului Florin Cîţu, care transmite „mesaje false” conform cărora ar dori înţelegere cu USR PLUS.

„Este un gest contradictoriu cu mesaje false transmise de altfel, în care domnul premier Cîţu făcea apel la înţelegere. Era aproape ca în glumele acelea caraghioase: vă invit la înţelegere, îi dau afară pe colegii dumneavoastră. Nu e nimic de spus. E foarte clar fiecare gest, fiecare declaraţie – am văzut aseară o ploaie de minciuni absolut fabuloase – arată că acest Guvern nu mai poate să continue, arată că decizia USR PLUS de a nu mai susţine pe Florin Cîţu în fruntea Guvernului este una corectă, este una morală şi responsabilă pentru România. De fapt, este poziţia pe care o să continuăm să o avem”, a afirmat Barna, întrebat în legătură cu decizia premierului de a-i elibera din funcţie pe prefecţii şi secretarii de stat propuşi de USR PLUS.

Dan Barna a spus că soluţia la această situaţie este un nou premier.

„Soluţia este şi am prezentat-o şi eu preşedintelui la întâlnirea pe care am avut-o, cu un nou premier această coaliţie poate să funcţioneze, este singura variantă pentru USR PLUS prin care această coaliţie să meargă mai departe”, a adăugat Barna.

Dan Barna a menţionat că Florin Cîţu a spus că viteza campaniei de vaccinare este sabotată de USR PLUS, ceea ce nu are legătură cu realitatea.

„Premierul a şi spus că viteza campaniei de vaccinare pe care o conduce este sabotată de USR PLUS, sunt multe lucruri pe care premierul le-a spus fără să aibă legătură cu realitatea”, a spus Barna.

Întrebat cum a sabotat campania de vaccinare, Dan Barna a spus: „Cum să vă răspund la o glumă cu altă glumă? Suntem singurii care am susţinut pe toată perioada ei campania de vaccinare, chiar şi în momentele în care premierul s-a pierdut în peisaj în momentul în care a văzut că ţintele pe care şi le-a asumat nu a putut să le realizeze. Nu cred că este un român în această ţară care să se îndoiască de dedicaţia USR PLUS pentru vaccinare şi campania de vaccinare. Suntem singurul partid care are şi Congresul şi Comitetul politic doar cu membri vaccinaţi, pentru a fi clar acest lucru”.

Prim-ministrul Florin Cîţu a anunţat că a aprobat eliberarea din funcţie a 14 prefecţi şi 28 de subprefecţi.