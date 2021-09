Ludovic Orban, mesaj tranșant la Congresul UDMR: „România are nevoie de un guvern cu un sprijin parlamentar clar!”

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri că România are nevoie de un guvern stabil, cu un sprijin parlamentar clar, care să asigure o majoritate pentru punerea în practică a tuturor obiectivelor din programul de guvernare şi realizarea reformelor.

„Toate formaţiunile politice care formează coaliţia de guvernare au avut congrese dar, ca de obicei, UDMR a fost mai înţelept. UDMR are un congres liniştit la care nu are alegeri interne. Celelalte două formaţiuni, respectiv PNL şi USR PLUS, au două congrese competitive care sperăm să ajungă cât mai repede la un deznodământ democratic, astfel încât să putem să punem punct acestei crize politice care ne face rău tuturor. România are nevoie de un guvern stabil (…) care să aibă deplină capacitate de exercitare a atribuţiilor şi competenţelor. România are nevoie de un guvern cu un sprijin parlamentar clar care să confere o majoritate pentru a putea pune în practică toate obiectivele din programul de guvernare şi pentru a putea realiza reformele necesare pentru creşterea calităţii vieţii cetăţenilor români. (…) Vreau să vă garantez deschiderea PNL pentru punerea în practică a programului de guvernare pe care împreună l-am negociat şi disponibilitatea noastră de a ne aşeza la masa dialogului pentru a pune punct acestei crize politice şi pentru a reface coaliţia de guvernare”, a spus Orban la Congresul UDMR organizat la Sângeorgiu de Mureş.

Ludovic Orban a adăugat că PNL a susţinut întotdeauna minorităţile din România.

„Noi considerăm că fiecare minoritate, de fapt, îmbogăţeşte România, fiecare minoritate are individualitatea, specificitatea şi îi conferă o valoare societăţii româneşti. România este o ţară în care am urmărit constant respectarea drepturilor minorităţilor naţionale, de la folosirea limbii materne în procesul de educaţie, învăţarea în limba maternă, până la folosirea limbii materne în administraţie şi justiţie, susţinerea organizaţiilor minorităţilor naţionale, reprezentarea în Parlament a organizaţiilor minorităţilor naţionale, nu numai a UDMR, care beneficiază de sprijinul necesar pentru a avea o reprezentare parlamentară peste pragul electoral”, a afirmat Ludovic Orban.