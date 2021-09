Victor Ponta pune „punctul pe i”: Un guvern PSD-PNL, singura soluţie pentru a guverna eficient România!

Preşedintele Pro România Victor Ponta a fost prezent marţi în studioul România TV pentru a discuta despre criza politică fără precedent din ţara noastră, dar si despre tunurile date în pandemie de firmele de casă legate la banul public.

Fostul premier Victor Ponta consideră că tot anul 2021 a fost afectat de luptele interne din PNL şi USR-PLUS şi avertizează că singura soluţie pentru a guverna eficient România ar fi un guvern format din PSD şi PNL.

„Pierdere de timp. Anul trecut m-am lasat si eu pacalit de anchetele cu masti, cu spitale de campanie etc. Nu s-a intamplat nimic. Acum vaccinurile sunt comandate si platite de CE, deci nu o sa ancheteze nimeni de la noi CE.

Dar eu ma minunez de prostia fara margini legata de treaba cu vaccinul, cum ii conving pe oameni? Pai nu ii conving, cine nu a vrut, nu se vaccineaza. In schimb, cei care vor, cum sunt eu, nu pot sa faca doza a treia, pentru ca nu s-a decis. Nu stiu cine trebuie sa decida. Deci e ca la prosti: incercam sa-i convingem pe cei care nu vor, dar cei care vor nu pot. Si mai e chestia cu certificatul verde. De exemplu pentru copii, dar copiii pana in 12 ani nu se pot vaccina. Pai insemna ca eu nu mai merg cu copiii nicaieri, ca nu pot lua certificatul verde?

Pe partea de sanatate e mai rau decat acum un an, pe partea de educatie sa zici ca e bine, ca s-au deschis scolile, dar sa vedem cat o tine, pe partea de energie a crescut pretul de 7 ori.

Nu am auzit nicio dezbatere pe aceste teme, ci doar cum zice USR cat de rau e PNL, Citu cat de rau e Orban si invers. Un singur om e neafectat, linistit, va las sa ghiciti care e. Aia e, ne apucam toti de golf. Nu e o idee rea, mie imi si place.

Astia vaccinati sunt cumva mai pericilosi, ca nici nu se feresc, cum sunt si eu. Dar noi vrem sa facem doza a treia si nu se poate, nu stim de ce nu se poate.

Sa-si faca odata congresul, ca ne-a nenorocit tara congresul asta. Eu sper ca dupa sa vina cu solutia, se intoarce si domnul presedinte din America, sa guverneze cineva România.”, a spus Victor Ponta, în exclusivitate la România TV.

Victor Ponta a comentat şi atacurile dintre PNL şi USR-PLUS, până acum puţin timp parteneri de guvernare, după ce Ionuţ Moşteanu (USR) l-a chemat pe Florin Cîţu în Parlament pentru a prezenta un raport legat de campania de vaccinare şi cauzele eşecului acesteia.

„Useristii ziceau ca sunt mai de la Bruxelles, dar tot politica de Dambovita. Pai d-aia au iesit ei de la guvernare, pentru esecul campaniei de vaccinare. Le-a dat afara ministrul Justitiei si d-aia acum nu merge campania de vaccinare, ca altfel acum spuneau cat de buna e. E PNL vinovat, dar e si USR. Cat erau in guvern a spus vreunul ca nu merge campania? Asta e politica USR, tipam si ne dam cu trotineta, cand tara e in criza.

S-a ajuns aici pentru ca o parte dintre cei vaccinati nu mai au anticorpi, dar nici nu sunt lasati sa se vaccineze, iar multi nu mai au incredere. Vorbesti de inchideri, dar faci congres cu 5.000.

Domnul Iohannis trebuia sa zica anul trecut ca cei de pe locul 1 la alegeri, PSD, sa faca un guvern. Inca are timp si sper sa repare greseala. Traian Basescu, in 2012, si-a calcat pe orgoliu si a zis „vino, ma, Ponta, sa vad ce poti sa faci!”. Si a fost bine si cred ca si pentru el a fost bine. Iohannis nu are ce sa faca altceva decat sa cheme si sa puna un guvern PSD-PNL, ca au guvernat bine.

Eu am guvernat bine si cu unii liberali, pana a venit Iohannis si au plecat. PSD trebuie sa intre la guvernare, cu prim-ministru, pentru ca au castigat alegerile”, a adăugat Ponta.