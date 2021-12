Președintele AMR, primarul Boc, vorbește aceeași limbă cu premierul Ciucă. Problemele cu care se confruntă primăriile, rezolvate de Guvern!

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, a declarat că în urma discuţiilor purtate, vineri, cu premierul Nicolae Ciucă s-a convenit asupra rezolvării de către Guvern, în anul 2022, a unor domenii scadente, precum cuantumul burselor şcolare, transportul elevilor şi costurile asistenţei sociale.

Preşedintele AMR, alături de alţi primari de municipii, a participat, vineri, la o întâlnire, la Guvern, cu premierul Nicolae Ciucă.

„Legea bugetului de stat va fi aprobată în acest an, ceea ce reprezintă un mare avantaj pentru administraţiile locale, pentru că şi noi vom putea să adoptăm cât mai repede cu putinţă bugetele locale. La 45 de zile de la adoptarea Legii bugetului de stat noi trebuie să punem pe masa Consiliului Local proiectul de buget. Deci, o adoptare în timp a bugetului de stat ne ajută şi pe noi să avem proiecte noi de investiţii în anul 2022. Doi, am rezolvat parte din domeniile scadente, precum problema cuantumului burselor şcolare, de a fi acoperit cuantumul minim stabilit prin lege de către Ministerul Finanţelor şi Ministerul Educaţiei „, a declarat Emil Boc, vineri, la plecarea de la Palatul Victoria.

Boc a adăugat că şi problema transportului elevilor, rămasă nerezolvată din anul 2021, va fi soluţionată prin alocarea de fonduri de către Ministerul Finanţelor.

Întrebat care este suma totală pe care o vor primi municipiile anul viitor, Boc a precizat: „Este o sumă totală formată din sume sectoriale, burse, plus asistenţă socială de care nu am menţionat, iarăşi un lucru pe care am reuşit să-l obţinem, la fel ca anul trecut, 90% din costurile asistenţei sociale să fie suportat de la bugetul de stat”.

„Deci, sume sectoriale la fiecare municipiu în parte, pe aceste componente”, a completat preşedintele AMR.

Emil Boc a menţionat că şi problema subvenţiei la energie termică a fost abordată în discuţiile cu partea guvernamentală.

„Am discutat această temă, s-au primit o parte din resurse, se vor primi şi pe parcursul anului viitor. Ne-am dus punctual cu această temă, evident că aici cererile sunt, încă, foarte mari şi sperăm că pe parcursul anului 2022, aşa cum s-a făcut la sfârşitul anului 2021, o parte din sumele pe care noi le-am solicitat să fie compensate anul viitor”, a declarat Boc.