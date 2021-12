Eurodeputatul umanist, Maria Grapini, despre revizuirea privind serviciile digitale: “Se asigura o protectie mai puternica a consumatorilor!”

maria.grapini@europarl.europa.eu

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, membru in grupul S&D, a vorbit, la Radio Timisoara, despre importanta revizuirii privind serviciile digitale.

”Stim cu toti ca, in toata UE, dar mai ales in Romania, avem o problema cu serviciile digitale din punct de vedere al continutului si al respectarii libertatilor fundamentale ale utilizatorilor si consumatorilor. De aceea, comisiile de specialitate din PE au facut propuneri semnificative in acest sens si ma bucur ca s-a ajuns la un consens cu toate grupurile politice, evident, nu atat cat ne-am fi dorit noi cei de la grupul S&D, dar s-au pastrat cateva lucruri importante”, a precizat eurodeputatul Grapini.

In primul rand, a punctat Maria Grapini, s-a introdus un articol nou privind drepturile de despagubire si compensare pentru orice incalcare a drepturilor personale, a drepturilor consumatorului, acesta fiind aplicabil atat pentru intreprinderi, cat si pentru consumatori, si vizeaza toate serviciile intermediare, inclusiv retele sociale, retele de socializare, piete etc.

Potrivit europarlamentarului umanist, s-a pledat pentru respectarea Codului European de comunicatii electronice (GDPR), si anume, respectarea confidentialitatii datelor personale, pastrandu-se interdictia impunerii pastrarii datelor.

“Ma bucur foarte mult ca, prin raportul care s-a votat in comisie – urmeaza sa fie votat si in PE, s-a cerut si s-a aprobat o mai mare transparenta a termenilor si conditiilor. Termenii si conditiile trebuie sa fie echitabile, transparente si nediscriminatorii. Furnizorii de servicii intermediare trebuie sa puna la dispozitia publicului un rezumat, intr-un format concis, usor accesibil, care sa poata fi citit automat, intr-un limbaj clar, usor de utilizat, si fara ambuguitati, fara interpretare. De asemenea, termenii si conditiile trebuie adaptati si minorilor. S-a pus un accent deosebit aici, pentru ca stim bine ce se petrece pe retelele de socializare”, a mai spus Maria Grapini, care a adaugat ca a fost introdus si un nou articol privind cerintele de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitati.

De asemenea, a mentionat eurodeputatul umanist, s-a consolidat cerinta de transparenta a publicitatii online, pe toate platformele online, prin includerea unei obligatii ferme, si anume, ca refuzul consimtamantului sa nu fie mai dificil sau consumator de timp decat acordarea acestuia. Mai mult, sustine Maria Grapini, s-a reusit sa se introduca, explicit, interzicerea publicitatii directionate asupra minorilor.

“Evident ca am dorit prin acest nou act legislativ o protectie mai puternica a consumatorilor. In acest sens, platformele online care le permit consumatorilor sa incheie contracte cu comerciantii trebuie sa depuna eforturi pentru a verifica informatiile comerciantilor, inclusiv lista produselor si serviciilor, inainte ca acestea sa fie oferite online. Deci, trebuie sa se asigure garantia ca produsele si serviciile care ajung la consummator sunt conforme cu datelor publicate online. De asemenea, s-a dorit o atenuare a riscurilor si s-au introdus obligatii mai puternice pentru a nu se incalca termenii si conditiile de livrare, fiind stabilite despagubiri atunci cand nu sunt indeplinite aceste obligatii”, a conchis Maria Grapini.

