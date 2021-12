Eurodeputata umanistă, Maria Grapini, la conferința de final de an: “Aleșii au obligația de a informa cetățenii!”

Eurodeputata umanistă, Maria Grapini, membru în grupul S&D, a susținut conferința de final de an 2021, luni 20 decembrie, la sediul cabinetului, de pstrada Barbu Iscovescu nr. 2 din Timișoara, informează banatulmeu.ro.

”Aleșii, fie că sunt deputați și senatori în parlamentul național, fie că sunt eurodeputați în Parlamentul European, au obligația să informeze cetățenii și cel mai bine se face cu ajutorul mass-media și prin întâlnirile directe, dar în pandemie este mai greu”, a spus Grapini.

Eurodeputata a subliniat că la jumătatea mandatului, Parlamentul European organizează alegeri pentru președintele PE. ”Sunt mulți candidați ca niciodată. În primii doi ani și jumătate, președinte a fost David Sassoli, din Italia, din partea grupului Social Democrat. Noi, grupul S-D mergem cu domnul Sassoli mai departe, ca și candidatură. Sunt multe dispute, vom vedea ce va fi”, a spus Grapini.

Eurodeputata a făcut o retrospectivă pe scurt a activității din anul 2021. Cu acest prilej Grapini a amintit că, potrivit raportului anual realizat de Eulytix – o companie independentă de consultanță din Uniunea Europeană precum și o inițiativă de cercetare cu scopul analizării procesului decizional și a legislației instituțiilor Parlamentului European – umanista din Timișoara ocupă primul loc, din cei 33 de eurodeputați români, potrivit activității de europarlamentar, ce include rapoarte și amendamente, ceea ce evidențiază, încă o dată, implicarea, prestația și pozițiile adoptate de aceasta în plenul PE și comisiile din care face parte.

De asemenea, europarlamentarul Maria Grapini ocupă, în topul activității din PE, primul loc în cadrul grupului S&D, grup care are nu mai puțin de 144 de membri.

Eurodeputatul umanist ocupă și primul loc, în topul conectivității, și în cadrul comisiei IMCO, comisie unde deține și funcția de vicepreședinte.

Nu în ultimul rând, Maria Grapini ocupă locul zece, în clasamentul activității din PE, din cei 705 eurodeputați din statele membre ale UE (fiind, de altfel, singurul eurodeputat român în top 10) . ”Sunt singura româncă în top 10!”, spune eurodeputata.

Raportul Eulytix este realizat folosind o bază de date cu inițiativele depuse de eurodeputați.

La clasament, mai contribuie câteva variabile cum ar fi participarea europarlamentarilor la susținerea de amendamente, conectivitatea dar și deschiderea către legături cu parteneri ideologic diferiți.

Raportul urmărește să contribuie la un nivel sporit de transparență în ceea ce privește legislația Uniunii Europene, prin furnizarea de informații cetățenilor UE cu privire la performanța legislativă a reprezentanților lor aleși.

Grapini a atras atenția că atunci când trebuie să voteze nu votează cum i se sugerează. ”Eu întotdeauna votez gândindu-mă la impactul asupra României. Poate să se supere grupul. Dacă vrei să îți faci datoria cum trebuie munca este complexă în PE. Eu am făcut rapoarte de activitate și la primul mandat și la al doilea. Cei care nu au activitate nu pot face un raport, fiindcă sunt și eurodeputați care activitatea lor este zero.

Anul acesta au fost multe ciudățenii. Amintesc de raportul Matic, căsătoriile între persoanele de același sex, multe ciudățenii. E vorba de rezoluții care nu au caracter legislativ, dar au stîrnit foarte multă revoltă. Așa cum a fost propunerea comisarei din Malta, care se ocupă de egalitate de șanse. E vorba de acel dosar de termeni prin care Crăciunul nu mai era Crăciun. Era o propunere pentru uzul funcționarii din instituții. Nu era o obligativitate. Teama mea este că atunci când apare o asemenea situație dacă nu se reacționează se poate lua și legifera acea propunere. E bine ca s-a reacționat în acest caz și s-a respins propunerea”, a spus Maria Grapini, luni 20 decembrie 2021, la Timișoara.

În concluzie Maria Grapini a mai spus: ”Este o UE agitată și bulversată, există foarte multe dispute între liderii europeni. Nu există o voce unică.

Am votat să existe o conferință pentru viitorul Europei în care să fie delegați proporțional cu numărul de cetățeni, să fie desemnați de statele membre, cetățeni din diverse sectoare de activitate care să participe la conferință pentru viitorul Europei. Din păcate este o totală lipsă de transparență. Pe cine a desemnat România să meargă la această conferință și după ce criterii pentru a decide pentru noi viitorul Europei?

Noi am înregistrat niște minusuri. Nu am reușit să intrăm în Schengen. Croația care a intrat în UE mai târziu a fost anunțată ca va intra în Schengen. Aici este slăbiciunea reprezentantului României în Consiliul European, adică a președintelui țării. Deși noi am votat două rezoluții că România poate intra în Schengen, fiindcă întrunește condițiile, iată că am ajuns la finalul anului 2021 și România nu este în Schengen. Nu s-a reușit nici ridicarea MCV-ului un mecanismul caduc, care nu mai are niciun rost, mai ales că reprezentantul în CE nu își face treaba.

În 2021 am pierdut și cu PNRR- ul. Condiția de a cheltui banii înseamnă să existe desemnate organisme și să fie un audit ex ante, înante de a începe. Am pierdut și șansa să luam 4,7 milioane de euro pentru teste gratuite, dar și șansa de a lua bani pe calamități, privind inundațiile. S-au pierdut banii, fiindcă în patru săptămâni de la calamitate trebuia să fi fost depuse cererile. De aceea cu amărăciune spun că la final de an România în ansamblu nu a înregistrat un succes, în raport cu Uniunea Europeană”, a conchis umanista Maria Grapini, luni 20 decembrie 2021, cu prilejul conferinței de sfârșit de an.