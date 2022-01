Rareș Bogdan, despre fuziune PNL cu alte partide: Este foarte important ca PNL să adune toate aripile care au plecat plecat de-a lungul timpului din partid!

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a vorbit, vineri seara, în emisiunea ”Culisele Statului Paralel”, despre fuziune PNL cu alte partide.

„PNL a avut perioade mai complicate in care au existat 5-6 forte politice pe scena politica si perioade in care toate aceste forte s-au strans.

Este foarte important ca PNL sa reuseasca sa adune toate aripile care au plecat plecat de-a lungul timpului din PNL, pentru ca sunt mult mai multe lucruri care ne apropie.

De-a lungul timpului au existat si cuvinte dure, dar cu toate astea este mult mai important acum sa construim un pol liberal puternic in jurul PNL si de asta noi am deschis usile si am inceput discutii atat cu ALDE, cu partidul Miscarea Liberala, si cu partidului domnului Catarama, pentru ca fiecare dintre cei care sunt la aceste forte politice au plecatdin cadrul PNL si au avut un loc important in istoria PNL din ultimii 32 de ani, iar eu cred ca e nevoie pe scena politica ca PNL sa ramana unicul reprezentant al dreptei, atat din punct de vedere ideologic, cat si pozitionarilor economice, al doctrine economice.

De asta vom face tot ce tine de noipentru a-I adduce pe toti acesti fosti colegi ai nostril in cadrul PNL, stand cu fiecare, negociand cu fiecare, pentru ca impreuna putem fi mai puternici. Va fi o batalie crunta”, a precizat Rareș Bogdan, la Realitatea PLUS.