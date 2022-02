Victor Ponta avertizează: Criza de acum este mult mai rea decat cea din 2012. Se vor închide toate instituţiile, că nu vor putea plăti factura la energie!

Fostul premier Victor Ponta a intervenit telefonic, miercuri, la România TV, pentru a comenta anunţul făcut de BNR, care a lăsat rezolvarea crizei inflaţiei în grija Guvernului.

Victor Ponta susţine că inflaţia în România a depăşit de mult 10%, dar spune că, din discuţiile avute cu preşedintele PSD Marcel Ciolacu, a reieşit că social-democraţii ar avea o listă de măsuri pe care le au în vedere.

„Semnalul de la BNR este ca inflatia, banii pe care ei ii castiga valoreaza mai putin, ceea ce oamenii vad cu ochii lor. Inflatia adevarata, la medicamente, alimente, la ce conteaza. E mai mare de 10%, ce, doar cu atat au crescut preturile? Eu am vorbit cu domnul Ciolacu si alti colegi din PSD, care au spus ca au unele masuri.

Eu am fost cam cel mai liberal premier social-democrat, dar in rest sunt masuri temporare. Liberalii va trebui sa accepte, chiar daca nu e liberal, ca trebuie sa salvam si oamenii si firmele. Cealalta problema tine de domnul Iohannis, care nu merge sa discute problema energiei. Rusia deocamdata isi impune punctul de vedere, ceea ce inseamna ca noi o sa platim cel mai mare pret la gaze. Iata, domnul Macron a fost la Moscova. Cred ca si Romania ar trebui sa faca acelasi lucru.

Nemtii sunt cei mai pragmatici, economia germana e motorul Europei, de acolo si prosperitatea din vestul tarii. Economia germana nu are cum functiona fara gazul rusesc si ei stiu asta. Romania e singura tara care nu are nicio negociere. Rusia nici nu are de ce sa ne ocupe, ca suntem cei mai buni clienti ai lor.

Criza de acum este mult mai rea decat cea din 2012 si ne-a si prins cu pantalonii jos. Asta pentru ca nimeni nu s-a ocupat de ceea ce se stia, de aceasta criza, s-au ocupat doar de dat jos guverne, coalitii si congrese.

Ce ne facem cu institutiile publice? Se vor inchide toate pentru ca nu vor avea bani de facturi, vom ajunge toti ca la Fritz, la Timisoara. Ori eu nu imi doresc asta.

Domnul Ciolacu are niste masuri, sunt convins ca au si liberalii, dar sa le aplice mai repede, ca suntem cu apa nu la gura, ci pana peste crestet”, a spus Victor Ponta, în exclusivitate, la România TV.

Întrebat ce părere are despre impozitarea progresivă, despre care a vorbit miercuri ministrul Finanţelor Adrian Câciu, Victor Ponta a declarat că este o măsură modernă, prezentă în multe ţări europene.