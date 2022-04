Ce poveste! La 16 ani doboară recorduri mai „bătrâne” decât el!

Vlad Stancu este noua speranță din natația românească și alături de David Popovici reprezintă viitorul nostru în acest sport. Vlad este specialist în probele de fond, 800 și 1500 de metri, iar până acum a doborât 25 de recorduri naționale, cel mai vechi, din 1988.

„Primul meu record l-am bătut la vârsta de 14 ani, la Campionatul Național de la Pitești, în proba de 800 de metri. A fost o senzație superbă, cred că a fost unul dintre cele mai vechi recorduri din natația masculină, data din 1988” – Vlad Stancu, câștigător a 10 medalii de aur la Campionatul Național de Natație în bazin de 50 de metri de la Bacău.

La Campionatul Național de Natație de la Bacău el a câștigat nu mai puțin de ….10 medalii!

„Am bătut recordul la 18 ani, la 800 de metri liber și la 17 ani la 400 de metri mixt” – Vlad Stancu, câștigător a 10 medalii de aur la Campionatul Național de Natație în bazin de 50 de metri de la Bacău.

Reprezintă România la CE de Juniori de la Otopeni

În luna iulie, Vlad va purta tricolorul la Campionatul European de Juniori la Înot, competiție care va avea loc în premieră, în România, la Otopeni.

„Am fost atât de fericit când am aflat că acest campionat se va ține în țara noastră, sunt pregătit și știu că voi avea rezultate foarte bune acolo” – Vlad Stancu, câștigător a 10 medalii de aur la Campionatul Național de Natație în bazin de 50 de metri de la Bacău.

Ca să ajungă la performanțele pe care le are, Vlad recunoaște că face multe sacrificii. Tânărul are un program draconic de la care nu se abate.

„Îmi încep ziua foarte devreme, în jur de ora 5, ca să ajung la 7 la antrenament, uneori am și sală înaintea antrenamentului de dimineață. Apoi am masă, merg la liceu, apoi merg acasă, uneori apuc să și dorm. După-amiază am al doilea antrenament” – Vlad Stancu, câștigător a 10 medalii de aur la Campionatul Național de Natație în bazin de 50 de metri de la Bacău.

„Țintește” JO de la Paris

Tânărul are visuri mari în natație!

„Vreau să ajung la Jocurile Olimpice. Este o senzație superbă când se aude imnul național în boxe, este un sentiment de iubire față de patrie” – Vlad Stancu, câștigător a 10 medalii de aur la Campionatul Național de Natație în bazin de 50 de metri de la Bacău.

Vlad a început înotul la 7 ani, dar nu s-a gândit că va ajunge atât de departe.

„Părinții m-au dus la înot din dorința de a face un sport care te dezvoltă frumos, iar la vârsta de 11 ani, am urcat o treaptă spre înotul de performanță” – Vlad Stancu, câștigător a 10 medalii de aur la Campionatul Național de Natație în bazin de 50 de metri de la Bacău.

De la 11 ani, Vlad este antrenat de Iulia Bechiru, iar în prezent înotătorul este legitimat la Clubul Steaua. La 14 ani, în proba de 400 metri liber, Vlad a doborât cel mai vechi record al natației masculine, al lui Pinter Robert, care data din 1988. Anul trecut, tânărul sportiv a „explodat” la Campionatele Europene pentru juniori de la Roma, unde a ocupat locul 5 la 800 de metri, locul 6 la 400 și locul 7 la 1.500 de metri. Obiectivul principal al lui Vlad este ca în 2024 să fie prezent la Jocurile Olimpice de la Paris.