Alexandru Rafila ia atitudine. Ministrul Sănătății doreşte renegocierea contractelor de achiziţie a vaccinurilor împotriva COVID-19!

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat că doreşte renegocierea contractelor de achiziţie a vaccinurilor împotriva COVID-19, precizând că acestea sunt valabile până în 2023 şi prevăd cumpărarea unor cantităţi mari în condiţiile în care românii nu se mai înghesuie să se vaccineze împotriva COVID-19.

„Avem nişte obligaţii contractuale. Aceste obligaţii contractuale au avut două elemente, dacă vreţi, unul legat de poziţia şi negocierea realizată la nivelul Comisiei Europene cu principalii producători de vaccinuri, cantităţile contractate au depăşit mult populaţia Uniunii Europene şi fiecare stat membru a primit o cotă parte. Au existat două momente, unul în anul 2020, unul în anul 2021, când am fi putut încerca cel puţin să aducem propuneri legate de aceste contracte. În lipsa acestor propuneri a existat un soi de aprobare tacită şi rezultatul a fost că România este obligată să contracteze anumite cantităţi, care sunt importante. Contractele durează până în anul 2023 şi noi încercăm să facem tot ce putem din punct de vedere al Ministerul Sănătăţii. Am informat Guvernul, am informat Preşedinţia României, încercăm prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe să vedem dacă sunt şi alte ţări în această situaţie încât să avem o voce puternică la nivel european sau mai puternică la nivel european, să vedem care este posibilitatea declarată de renegociere a acestor contracte care să prevină risipa banilor publici”, a spus Alexandru Rafila.

Declaraţia ministrului Alexandru Rafila vine în contextul scăderii semnificative a numărului de români care se vaccinează împotriva COVID-19. Un număr de 10.892 de doze de vaccin Pfizer, Moderna şi Johnson&Johnson au fost administrate în săptămâna 4 – 10 aprilie, dintre care 1.393 reprezentând prima doză, 2.437 doza a doua, 7.062 cea de-a treia doză, potrivit Platformei naţionale de informare cu privire la imunizarea împotriva COVID-19.