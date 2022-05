Cătălin Drulă pune „punctul pe i”: PSD nu va face rocada cu PNL la guvernare în 2023. Ciolacu nu va avea curaj să preia un dezastru!

Cătălin Drulă, fost ministru și actual președinte interimar al USR, susține că PSD nu va face rocada cu PNL la guvernare în 2023. Fostul ministru al Transporturilor a declarat, în exclusivitate, la Legile puterii, cu Alexandra Păcuraru, că Marcel Ciolacu nu va avea curaj să preia „un dezastru”.

„Dl Ciolacu, care vine cu aceste masuri de criză, exact ce a făcut PSD întotdeauna, măsuri socialiste: După noi, potopul!

Ce va face Ciolacu? Ciolacu ar trebui să preia guvernul la anul. Ei (PSD – n.red.) au guvern cu termen de expirare, până în mai la anul. Atunci trebuie să fie marea rocadă.

Pun pariu… Marcele, nu vei prelua guvernarea la anul, pentru că nu vei avea curaj! Pentru că ăsta este PSD, nu-și asumă consecințele.

Pentru ca mitul și cel mai mare crez al politicianului român este să-i rămână imaginea neatinsă. Toate acțiunile pe care ele le face la el în partid sau într-un minister le trece prin filtrul: CUm să ies eu bine să nu-mi iau scandal.

Ori dl Ciolacu știe că ar prelua guvernarea…, cum ar trebui. Este liderul PSD, cel mai mare partid. Au făsut un acord. Pe 20 și ceva mai, la anul. Dar știe că va prelua un dezastru. Pentru că măsurile lor socialiste cu epoleți de anul ăsta, în loc să ia măsuri de ajustare ca să ducem țara către bine, să reducem efectele acestei crize economice, el știe că va prelua un dezastru.

Și anticipez că PSD, nu e prima oară, au mai făcut-o: După noi, potopul! Ăsta este principiul.

Dl Ciucă, dacă ar înțelege în ce situație îl pune, dar nu înțelege, poate că ar acționa mai responsabil. Dar avem această combinație”, a avertizat Cătălin Drulă, la Legile puterii.

„Un trai mai prost, îsi bat joc de economie, preturile cresc, dobânzile cresc, apare fenomenul de stagflație. E cel mai toxic fenomen. Noi putem trai mai bine daca economia creste. BNR ii pune frana, dar preturile continua sa creasca. BNR spune asta, diplomatic.

Ce face dl Ciucă? Am fost colegi, am tot respectul pentru cariera sa de militar. Nu intelege economia absolut deloc dl Ciuca, zero barat. Este în fruntea Guvernului, într-o perioadă de criză economică, gravă, și nu intelege ce face”, a comentat Cătălin Drulă politica fiscală a guvernului.

Fost ministru la Transporturi în guvernarea trecută, Cătălin Drulă a acuzat și lipsa lucrărilor din mandatul succesorului său de la PSD – lui Sorin Grindeanu.

„Și la Transporturi, volumul lucrărilor din infrastructură a scăzut cu 11,7% pe primul trimestru, pe fondul unui număr mare de licitații blocate. Mâine se face acelasi numar de zile câte am avut eu in mandatul ministerului, de când am fost dați afară de la guvernare. Și dacă se compară, câte contracte s-au semnat, câte plăți s-au făcut, câte drumuri expres, autostrăzi, orice.

Că sunt în Opoziție ar trebui să fie bine, să critic. Dar mă doare, că trăiesc în țara asta. Aici sunt copiii mei, vreau să am drumurile alea. Mă doare că se pierd oportunități.

Nu vrea sa faca dl Grindeanu drumurile alea? Eu sunt convins că vrea. Nu știe și nu poate pentru că e legat de pilăraia de partid și nici nu-i pasă”, a mai declarat Cătălin Drulă, miercuri seară, la Legile puterii.