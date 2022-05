Profesorul Vlad Ciurea, avertisment în privința pericolului atrofierii creierului

Într-o epocă super-tehnologizată, în care aplicaţiile fac legea şi orice informaţie este la un clic distanţă, riscurile asupra sănătăţii mintale sunt extrem de mari. Medicul neurochirurg Vlad Ciurea atrage atenţia asupra faptului că, asemeni unui muşchi neantrenat care se atrofiază sau devine flasc, şi creierul neantrenat se află fix în aceeaşi situaţie.

Profesorul Vlad Ciurea avertizează asupra faptului că funcţionearea creierului uman este grav afectată dacă acest organ nu este pus la treabă. Internetul şi aplicaţiile sunt, într-adevăr, de un real folos şi ne uşurează semnificativ viaţa, însă dependenţa de acestea loveşte puternic în sănătatea creierului.

”Acest organ care este creierul trebuie să funcționeze. Și funcționează la persoanele cele mai inteligente cu 3o la sută. Cealaltă parte se odihnește ca să preia din activitate, este și normal. Dar noi, dacă nu folosim creierul, îl limităm, apăsăm pe un buton și vedem drumul, vedem informaţii despre vacanţe într-un loc exotic în loc să citim cartea despre Costa Rica… Ca să gândești un anumit lucru trebuie săse aprindă niște luminițe, să se adune și să dea un rezultat, doar că noi am uitat să mai gândim, dacă nu gândim, nu memorăm. Dacă nu memorăm, am uitat să scriem, am uitat să vorbim.

Acest organ, ca orice fel de organ, dacă nu faci sport, nu alergi un pic, dacă nu faci gimnastică, mușchii se atrofiază… Vă închipuiți că și creierul se artofiază? Ceea ce este foarte grav”, a precizat reputatul medic într-o emisiune la Trinitas TV.

”Nu trebuie să fim dependenți de domnul ăsta pe care toată lumea îl slăveşte de parcă ar fi Dumnezeu și pe care-l cheamă Google. Trebuie să contribuim și noi cerebral, altfel uităm să folosim scrisul, uităm să formulăm fraza și ne trezim că nu mai știm să explicăm coerent ceva celorlalți din jur”, mai spune profesorul Ciurea.

Potrivit reputatului medic, creierul nostru funcţionează la capacitate maximă între anumite ore, dimineaţa şi după-amiaza.

„Între orele 10.00 și 12.00, este activitatea maximă cerebrală, între 16.00 și 18.00, la fel. Deci, noi trebuie să funcționăm între acești parametri. Nu spun că nu este bine să dormi după-amiază, între 16.00 și 18.00 ai un vârf și atunci trebuie să produci, ca să ții creierul în funcție și deștept.

După care este regula lui 8, germanii au spus-o. 8 ore lucrezi, 8 ore administrație, 8 ore te odihnești. Începi să reduci motoarele, nu să mănânci mult, nu spun că un pahar de vin strică, nu strică, dar depinde cât, cum, în ce condiții, relaxante. Dacă se poate, după igiena de seară, cât mai repede odihnă și lucruri care ne plac”, a precizat neurochirurgul Vlad Ciurea.