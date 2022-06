George Simion nu mai vrea români umiliți de prețurile uriașe la carburanți: „Am depus un proiect de lege care să plafoneze preţul la pompă la 6,5 lei!”

Preşedintele AUR George Simion a intervenit telefonic în emisiunea lui Victor Ciutacu, de la România TV, pentru a explica modul în care partidul pe care îl conduce se va implica în protestul românilor privind preţul la pompă al carburanţilor.

George Simion a precizat că partidul AUR nu doreşte să deturneze protestul românilor sau să-şi asume „paternitatea” acestuia, ci a explicat că i-a îndemnat pe toţi membrii să se alăture, pentru a pune o presiune cât mai mare pe coaliţia de guvernare.

„Vreau sa cer tuturor romanilor sa participe la acest protest. Nu ne asumam paternitatea, nu participam cu sigla AUR, este un protest al romanilor si participam ca romani. Credem ca protestele masive sunt singura cale pentru a determina guvernul sa decida plafonarea pretului la pompa al carburantilor.

Nu vrem sa facem partizanat si nu vrem sa deturnam acest protest. Ideea este ca toti romanii sa se mobilizeze. Noi, cu 10%, am depus azi un proiect de lege ca pretul la pompa sa fie de maxim 6,5 lei, dar nu va trece, daca romanii nu pun presiune pe partidele de la guvernare.

Acum o sa fie o veste bomba: am discutat saptamana trecuta si la Ministerul Finantelor si la Ministerul Energiei, si pe tema carburantilor, si pe tema companiilor romanesti din energie, care sunt falimentate intentionat. Eu sunt deputat, reprezint opozitia, Virgil Popescu e ministrul Energiei, avem datoria de a comunica institutional.

Am inteles ca nu exista vointa politica pentru a reduce pretul la combustibil, nici in Romania, nici in UE. Dar ce nu intelege guvernul este ca petrolul care se vinde in Romania este jumatate din pamant romanesc, deci nu trebuie sa asteptam de la UE.

E o politica verde a UE care trebuie respectata, deci nu are legatura cu razboiul din Ucraina, pentru ca Romania consuma petrol romanesc ”, a spus George Simion, la România TV.