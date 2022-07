Mircea Cărtărescu, la Festivalul de Literatură din Roma

Joi, 21 iulie, Festivalul Internațional de Literatură din Roma îl are ca invitat pe Mircea Cărtărescu, la Stadium Palatinum din Roma. Letterature-Festival Internazionale di Roma este o manifestare literară anuală de mare anvergură, cu o tradiție de 20 de ani, în cadrul ciclului de evenimente culturale „Estate Romana”. Festivalul propune în fiecare an o serie de serate de lecturi de texte inedite ale unor apreciați scriitori italieni și internaționali, cu intermezzo-uri coregrafice și muzică live, în spațiul feeric și deosebit de sugestiv de la Stadium Palatinum.

După o avanpremieră de excepție și plină de emoții care s-a desfășurat în luna iunie și s-a bucurat și de participarea scriitorului Matei Vișniec, pe 12 iulie a fost inaugurată ediția cu numărul 21 a Festivalului, ce poartă titlul „Timpul nostru” și se află sub semnul centenarului lui Marcel Proust.

Publicul va avea bucuria de a asculta în limba originală, textul inedit Cu spatele la zid, scris de Mircea Cărtărescu pentru această ocazie și tradus în limba italiană de către Bruno Mazzoni.

Alături de scriitorul din România, pe scenă vor urca, în serata finală, Deborah Levy, Ben Pastor și Antonio Scurati. Intermezzo-urile muzical-coregrafice vor fi asigurate de Amir El Saffar – voce, trombă și satur, alături de trupa de dansatori MK, care vor evolua sut titlul „Canti dell’immediatezza” (coregrafie, regie și costume: Michele Di Stefano).

Participarea scriitorului român Mircea Cărtărescu a fost posibilă și datorită parteneriatului cu Ambasada României în Italia și Accademia di Romania in Roma.

Programul ediției din acest an al Letterature-Festival Internazionale di Roma:

12 iulie – „Relații”, cu: Javier Cercas, Andrew O’Hagan, Emmanuelle Pagano, alături de Mario Desiati, câștigătorul Premiului Strega 2022.

Moment muzical: Fratelli, cu Michela Lucenti și grupul Balletto civile; muzica live cu Raffaele Rebaudengo (GnuQ Quartet)

14 iulie – „Identitate”, cu: Katie Kitamura, Dacia Maraini, Rivka Galchen și Colson Whitehead.

Moment muzical: Bit by bit, cu Salvo Lombardo+Daria Greco/Chiasma. Muzică live: Erika Galli.

18 iulie – „Viitor”, cu: Patricia Engel, Khadija Abdalla Bajaber, Alessandro Piperno, Laura Morante, Petros Markaris și David Leavitt.

Moment muzical: Ora stridente, mini-spectacol de balet de Dewey Dell, cu Teodora Castellucci/Compania Dewey Dell. Muzică live: Demetrio Castelluci alături de Sara Angelini, Agata Castellucci, Teodora Castellucci. Coregrafie: Teodora Castellucci.

19 iulie – „Granițe”, cu: Guadalupe Nettel, Nicolas Dauple, Valeria Parrella, Arturo Perez-Reverte

Moment mzical: Orlando’s version cu performerul Alessandro Sciarroni. Muzică live: Rodrigo D’Erasmo (Afterhours)

21 iulie – „Timp”, cu: Deborah Levy, Mircea Cărtărescu, Ben Pastor, Antonio Scurati.

Moment muzical: Canti dell’immediatezza cu Michele di Stefano. Muzica live: Amir El Saffar (voce, trombă și santur), împreună cu Biagio Caravano, Francesco Saverio Cavaliere, Andrea Dionisi, Sebastiano Geronimo, Luciano Ariel Lanza, Laura Scarpini, Francesca Ugolini. Compoziție și muzică electronică: Lorenzo Bianchi Hoesch.

Programul este realizat și gestionat de Simona Cives, responsabilă a Casa delle Letterature, cu contribuția comitetului științific compus din protagoniști de mare relevanță în panorama literară italiană: Paolo Di Paolo, Melania Mazucco, Davide Orecchio, Igiaba scego și Nadia Terranova.

Regia și coordonarea artistică: Fabrizio Arcuri.

Organizatori: Biblioteche di Roma; Consiliul de Cultură al Primăriei Roma; Zétema Progetto Cultura, în colaborare cu Parcul Arheologic al Colosseumului, SIAE-Societatea Italiană a Autorilor și Editorilor, sub auspiciile Centrului pentru carte și lectură. Cu participarea următoarelor institute culturale străine și ambasade din Roma: Institutul Cervantes, Institut Français di Roma, Institut Français Centre Saint-Louis-Roma, American Academy in Rome, Ambasada României la Roma, Accademia di Romania in Roma, Ambasada Mexicului, Ambasada Republicii Elene. Cu patronajul: AIE-Asociația Italiană a Editorilor, ADEI-Asociația Editorilor Independenți.