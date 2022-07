Va redeveni masca de protecție obligatorie?

Într-o intervenţie telefonică la România tv, Alexandru Rafila a făcut noi precizări privind evoluţia pandemiei în ţara noastră. Ministrul Sănătăţii a anunţat dacă masca va redeveni obligatorie, după ce marţi a fost atins un nou record de infectări.

Marţi, 26 iulie, au fost raportate peste 12.000 de noi infectări. Ministrul Sănătăţii a anunţat ce măsuri vor fi luate de autorităţi.

Ministrul Sănătăţii a făcut noi precizări privind evoluţia pandemiei de coronavirus.

„E o creştere oarecum asteptată. Pana duminica am avut o medie de aproape 7000 de cazuri pe zi. Mă aşteptam ca astăzi să fie undeva la 10.000 de cazuri, însă cifra a fost mai mare. La bilantul de saptamana viitoare e foarte posibil să fie o medie zilnica apropiata de 10.000 de cazuri. Noi o estimam undeva in luna august, a ajuns mai devreme in tara noastra. In momentul de fata, 14% dintre paturile alocate pacientilor covid sunt ocupate, iar la ATI undeva la 12%”, a declarat Alexandru Rafila la România tv.

Deşi numărul infectărilor este în creştere, ministrul Sănătăţii a anunţat că nu se pune problema închiderii unor spitale pentru a se trata exclusiv pacienţii cu coronavirus.

„Nu va fi o abordare de acest gen. Cel mult, sectiile sau spitalele de infectioase vor avea acest tip de activitate. Incercam sa organizam sectii, compartimente, zone din spital pentru pacientii infectati covid, fara sa ducem la transformarea unor spitale intregi în spitale covid”, a mai declarat Rafila.

Ministrul a anunţat la emisiunea lui Victor Ciutacu cât timp vor fi nevoiţi să stea în izolare românii infectaţi cu COVID-19.

„In mod evident, daca pacientul este simptomatic si infectat trebuie sa stea in izolare, la domiciliu, asa cum este normal pentru o boala infectioasa. 5 zile se recomanda sa stai in izolare. Pacientii care nu sunt vaccinati au recomadare de 7 zile. Contactii pot sa iasa din casa”,a declarat Alexandru Rafila.