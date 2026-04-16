Ministrul Rogobete, despre obiectivele principale ale negocierii cu Pfizer!

În cadrul emisiunii „Punctul Culminant”, moderată de Victor Ciutacu, Alexandru Rogobete a explicat care sunt obiectivele principale ale negocierii de joi cu Pfizer, pentru gestionarea datoriei de 600 milioane de euro. De asemenea, ministrul Sănătății a vorbit și despre conflictul cu Vlad Voiculescu.

Alexandru Rogobete a explicat că obiectivul principal nu este identificarea unor vinovați, ci găsirea unei soluții pentru pacienți, prin acces la medicamente inovative, în special în oncologie și pentru boli rare.

„În acest context, cred că mai important este că nu eu sunt cel care trebuie să găsească vinovații. Nu, există un dosar pe rol, se va face lumină. Rolul meu în momentul de față, ca ministru în funcție, cu factura pe masă, este să găsesc o soluție.

Medicamente (n.r. inovative), care nu au alternativă terapeutică, adică nu există generice sau medicamente apărute în ultimii 2-3 ani, în special pentru pacienții cu cancer, pentru pacienții cu forme rare de cancer și pentru pacienții cu boli rare. Cam acestea sunt cele trei domenii pe care încercăm să le discutăm și să le negociem”, a vorbit Alexandru Rogobete, în exlusivitate pentru România TV.

Ministrul Sănătății a mai precizat că întâlnirea de la Washington cu reprezentanții Pfizer va fi una exploratorie, fără a fi luată vreo decizie finală în această etapă. De asemenea, ministrul a precizat că urmează să vină cu mai multe detalii joi, după ora 16.

„Nu se va semna nimic. Așa cum am spus, mâine este o discuție exploratorie și începutul negocierilor cu compania. În momentul în care ne vom întoarce, vom avea o notă de informare cu concluziile și cu posibilele decizii care pot rezulta în urma discuției. După aceea, în Guvernul României se va stabili modul în care, din punct de vedere tehnic și administrativ, se va înainta cu negocierea.

Mai multe detalii voi avea mâine după întâlnirea de la ora 4, pentru că la ora 4 va fi întâlnirea cu bordul de conducere a companiei Pfizer”.