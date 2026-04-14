SCImago Institutions Rankings 2026: UMF „Carol Davila” din București, primul loc între toate instituțiile din România!

Ediția 2026 a clasamentului internațional SCImago Institutions Rankings (SIR) plasează Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București pe prima poziție între toate cele 52 de universități și organizații de cercetare din România(https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=ROU§or=all).

Această performanță remarcabilă marchează o evoluție semnificativă față de anul precedent, în contextul în care în ediția 2025 a clasamentului SCImago, UMFCD ocupa locul 1 între universitățile din România și locul 2 în clasamentul general, după Academia Română.

„Rezultatul obținut de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București în ediția 2026 a clasamentului SCImago Institutions Rankings reprezintă o confirmare puternică a direcției strategice pe care am construit-o în ultimii ani, bazată pe excelență academică, cercetare relevantă și deschidere internațională, iar faptul că ocupăm astăzi prima poziție între toate cele 52 de universități și organizații de cercetare din România înseamnă nu doar o realizare de prestigiu, ci și o responsabilitate majoră.

Acest rezultat reflectă efortul colectiv al întregii comunități universitare, cadre didactice, cercetători, studenți și personal administrativ, și în același timp confirmă că investițiile în cercetare, infrastructură și parteneriate strategice dau rezultate concrete și sustenabile pe termen mediu și lung” a declarat Rectorul UMF ”Carol Davila” din București, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga.

Acesta a adăugat că ”felicit întreaga comunitate academică pentru aceste rezultate și recunoaștere internațională fiind convins că împreună vom continua să consolidăm acest parcurs, să susținem performanța și să contribuim activ la dezvoltarea științelor medicale, în beneficiul societății și al sistemului de sănătate”.

Performanțe remarcabile în domeniul Medicină

În clasamentul pe specialități din domeniul Medicină, UMFCD a înregistrat următoarele rezultate:

Locul 1 în 14 specialități: Anatomie; Cardiologie și medicină cardiovasculară; Chirurgie; Terapie critică și terapie intensivă; Dermatologie; Epidemiologie; Gastroenterologie; Obstetrică-Ginecologie; Oftalmologie; Otorinolaringologie; Patologie și medicină legală; Medicină pulmonară și respiratorie; Radiologie, medicină nucleară și imagistică; Reumatologie.

Locul 2 în 2 specialități: Anestezie Terapie Intensivă și medicina durerii; Sănătate publică.

Locul 3 în 4 specialități: Boli infecțioase; Oncologie; Pediatrie, neonatologie și sănătatea copilului; Psihiatrie și sănătate mintală.

Aceste rezultate reflectă nivelul ridicat al activității de cercetare, calitatea corpului academic și contribuția constantă a UMFCD la dezvoltarea științelor medicale, atât la nivel național, cât și internațional.

Clasamentul SCImago Institutions Rankings (SIR) este un top internațional al universităților și instituțiilor de cercetare, realizat anual pentru a evalua performanța acestora în cercetare, inovare și impact societal.