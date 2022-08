Ponta, doi dintr-o lovitură: Ciucă și Iohannis! Fostul premier așteaptă aderarea la Schengen și ridicarea MCV!

Anunțul premierului Ciucă potrivit căruia se așteaptă ca România să adere la Schengen și să-i fie ridicat MCV în acest an a generat reacția fostului premier, Victor Ponta.

„Sa retinem decizia si sa ii uram succes Premierului Ciuca ! Daca atinge aceste doua obiective in 2022 il felicitam. Daca nu …. merge Presedinte in locul Dlui Iohannis ( care a promis in 2014 aceleasi lucruri)! Eu am scris sa nu uitam !”, a punctat, pe pagina de Facebook, liderul Pro România, Victor Ponta.