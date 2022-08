Victor Ponta avertizează: Iohannis și PNL vor ca în 2023 să dea vina pe PSD!

Fostul premier Victor Ponta a intervenit vineri seară la România TV pentru a comenta pe margine crizelor economică, energetică şi politică din România.

Victor Ponta este convins că războiul din Ucraina va continua şi că acest lucru va duce la creşterea preţului energiei în continuare, dar susţine că, în mod normal, România nu ar trebui să fie foarte afectată de acest lucru, având în vedere că ţara noastră dispune de suficiente resurse pentru a-şi asigura consumul.

În acest context, fostul premier Ponta susţine că măsurile de solidaritate cu UE, cum ar fi reducerea consumului cu 15%, ar trebui discutate cu Comisia Europeană de către autorităţile de la Bucureşti.

„Suntem intr-o criza economica fara precedent, e clar ca razboiul va continua, preturile la energie vor creste. Nu cred ca e vreo problema in coalitie, o sa mearga in continuare, rotativa se va face. Cred ca domnul Iohannis si PNL vor ca in 2023 sa dea vina pe PSD, ca uite, domnul Ciolacu, ca nu mai sunt bani. Cred ca vor sa inceapa iar si lupta anticoruptie, uite l-au gasit pe domnul Chesnoiu acum.

Domnul Ciuca se va pregati pentru mandatul de presedinte, ca in Romania nu mai esti ales, il primesti la adunarea sasilor. Si vor lasa ca oalele sa se sparga in capul PSD si al lui Marcel Ciolacu. Corect ar fi fost ca cel mai mare partid sa aiba premier, PSD trebuia sa il aiba de anul trecut. Sa vedeti cum tinerii frumosi, care acum sunt la Viena si la Vama Veche, isi vor aminti de teme anul viitor. Brusc isi amintesc de probleme economice, de coruptie, am vazut filmul asta de atatea ori.

Nu exista solutie pe energie pentru Romania, pentru ca Romania nu are un lider politic care sa mearga la Bruxelles si sa spuna ca noi ne producem aproape tot consumul, de ce sa economisim cu 15%? Dar noi acum avem cele mai mari preturi din Europa si suntem primii care reduc. Si nu o sa se taie de la populatie, ci de la firme, si nu o sa se mai produca nimic. O sa ne imprumutam, iar cand se va ajunge cu datoria la 100% din PIB, atunci o sa fie Romania lucrului bine facut.

Sunt intrebat, pe afara, ca in Romania nu ma intreaba nimeni, cum e cu razboiul. O sa piarda Ucraina, ca si-a distrus tara, o sa piarda Rusia, ca e clar, o sa piarda Europa, pe energie, si o sa castige SUA si China, nu vad ce e asa greu”, a precizat Victor Ponta.