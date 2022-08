Liderii PSD, implicare totală pe tema majorării pensiilor și a salariului minim. Marius Budăi: Vom face o majorare mai mare decât formula din lege!

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat, într-o intervenție telefonică la Antena 3, că salariul minim trebuie să crească și că PSD va propune coaliţiei o majorare mai mare a pensiilor decât formula din lege de 5,1%.

„Noi suntem pe final cu acest pachet social. Chiar luni de dimineaţă am avut şi voi avea în continuare ultimele discuţii cu domnul ministru al Finanţelor, după care vom discuta cu liderii partidului, să prezentăm ceea ce noi am terminat practic aseară de lucrat, suntem pe construcţia finală. Vom anunţa în termenul cel mai scurt ceea ce se întâmplă. De alfel, eu cred că cetăţenii români s-au obişnuit ca atunci când PSD este la guvernare, grija pentru cetăţeni, pentru mediul de afaceri, pentru că nu vom avea doar un pachet social, vom avea un pachet socio-economic. Vom gândi măsuri cum am gândit şi până acum, echilibrate, împărţite între pachetul social şi pachetul economic. Cea mai bună protecţie socială pentru o persoană aptă de muncă este existenţa unui loc de muncă.

În acest pachet avem şi măsuri sociale şi măsuri economice. În primul rând, grija noastră a fost îndreptată către preţurile din energie, astfel încât populaţia, pentru iarna 2022-2023 să nu aibă preţuri modificate. Vorbesc de consumatorii casnici. Specialiştii noştri au lucrat pe astfel de schemă, au prezentat o parte în coaliţie. Vom avea discuţiile finale, asta a fost o grijă, să ne asigurăm că traversăm cu bine această iarnă.

Nu o să confirm sau să infirm cifre, o să spun doar că da, am avut discuţii şi despre salariul minim. Considerăm că salariul minim trebuie să crească în România. Am pus în primă fază la dispoziţia mediului de afaceri, acei 200 de lei netaxabili, posibilitatea majorării salariului minim, fără o cheltuială suplimentară, fără nicio taxare din partea statului român (…)

De la 1 ianuarie 2022 am avut o majorare a pesiei minime cu 25% şi o majorare a punctului de pensie cu 10%. Noi în PSD am discutat şi vom propune coaliţiei o majorare mai mare decât formula din lege, care ar fi trebuit ca acum să fie majorate pensiile cu în jur de 5,1%. Vom anunţa în curând cu cât se vor majora exact”, a declarat ministrul Muncii, potrivit antena3.ro.