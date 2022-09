Marcel Ciolacu, mesaj tranșant către Nicușor Dan: Gabriela Firea îl va bate de o să-i sune apa în cap la alegerile locale din 2024!

„Gabriela Firea îl va bate pe Nicușor Dan de o să-i sune apa în cap” la alegerile locale din 2024, pentru Primăria Municipiului București, a declarat Marcel Ciolacu, liderul PSD.

Marcel Ciolacu, prezent la Școala Politică de Vară a TSD, le-a vorbit tinerilor politicieni despre experiența lui pe scena politică și despre cel mai mare vis al său, acela de a deveni primarul municipiului Buzău.

„Cred că nimeni nu are rețeta de cum să deveniți cei mai buni politicieni. Vă spun din experiența mea personală. Am pornit de la TSD Buzău. N-am crezut și n-am aspirat și n-am visat vreodată că la un moment dat colegii mă vor alege să fiu președintele PSD. Lucrurile, câteodată, nu trebuie forțate, trebuie lăsate să fie în firea lor. Cel mai mare vis al meu era să devin primarul muncipiului Buzău. Cred că este cea mai demnă poziție a unui politician, aceea să păstorească o comunitate și am un ghinion, municipiul Buzău are un primar foarte performant, de excepție, în comparație, de exemplu, cu Bucureștiul.

Și aici aș vrea să mă adresez dumneavoastră ca să știți foarte clar. Gabriela Firea este și colega mea și prietena mea. Amândoi învățăm unul de la altul. Avem și păreri diferite, este un lucru normal și un lucru care asigură democrația în interiorul partidului. Niciodată, cu niciun coleg, nu am trecut de o linie roșie. Dimpotrivă. Încerc, alături de Gabriela și toți colegii mei, să aducem din nou climatul de camarazi din interiorul PSD, lucru care pentru o perioadă foarte scurtă de timp nu a fost un drapel, dimpotrivă, s-a condus cu o inteție clară de a dezbina. Dar aceste lucruri țin o perioadă limitată de timp”, a declarat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a vorbit și despre alegerile din 2024, declarându-se mai mult decât optimist că Gabriela Firea va deveni din nou primarul general al Capitalei.

„Vă mai spun un lucru, deja nu mai e un secret. Gabriela Firea îl va bate pe Nicușor Dan de o să-i sune apa în cap”, a spus Ciolacu.

„Nu există altfel de politică decât pentru români, pentru țara voastră, pentru oameni. În rest, totul e trecător. Nu există lideri eterni, există lideri cu misiuni pe perioade limitate de timp. Sunt mulți dintre liderii de astăzi care pică într-o greșeală imensă, vorbesc mai mult despre viitorul lor politic decât să-și asume provocările momentului actual”, a adăugat șeful social-democraților.