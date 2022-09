Weekend aniversar de Zilele Bucureştiului cu trasee pietonale, concerte live, expoziţii şi proiecte comunitare

„Zilele Bucureştiului” marchează cei 563 de ani de existenţă a Capitalei printr-o serie de evenimente culturale organizate de Primăria Capitalei prin ARCUB în perioada 16-18 septembrie: „Bucharest Jazz Festival” #9 (16-18 septembrie, Combinatul Fondului Plastic), expoziţia „De la Ţepeş la Brâncuşi – 5 secole de istorie și cultură în spaţiul românesc” (16 septembrie – 22 octombrie, ARCUB – Hanul Gabroveni), „Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” (17-18 septembrie, Calea Victoriei), „Dâmboviţa Delivery” (16-18 septembrie, Timpuri Noi – Mihai Bravu) și concertul „Poveste din Bucureştiul de odinioară” (18 septembrie, Teatrul Odeon).

„Bucharest Jazz Festival” #9 | 16-18 septembrie | Combinatul Fondului Plastic

„Zilele Bucureştiului” ia startul vineri, 16 septembrie cu deschiderea Bucharest Jazz Festival #9 la Combinatul Fondului Plastic. Singurul festival de jazz în aer liber din Capitală, Bucharest Jazz Festival revine în agenda culturală a oraşului după doi ani de pauză cu o ediţie dedicată în întregime jazzului românesc.

Din lineup-ul Bucharest Jazz Festival 2022 fac parte Sorin Zlat, Ion Baciu Jr., Sorin Romanescu, Alex Man, Trigon, ZMEI3, Ramona Horvath şi Tony Lakatos , Puba Hromadka, Paul Weiner şi Nicolas Simion, Luiza Zan feat. Big Band Radio, dirijor Ionel Tudor, Eva Maria Gârlea & Robert Cozma, 7th SENSE, Three Fo(u)r Two.

Detalii aici.

Expoziţia „De la Vlad Ţepeş la Brâncuşi – 5 secole de istorie şi cultură în spaţiul românesc” | 16 septembrie – 22 octombrie | ARCUB Gabroveni

Pentru cei pasionaţi de istorie, expoziţia „De la Vlad Ţepeş la Brâncuşi – 5 secole de istorie şi cultură în spaţiul românesc” se deschide vineri, 16 septembrie, la ARCUB – Hanul Gabroveni în cadrul „Zilelor Bucureştiului”. Unul dintre cele mai ambiţioase şi curajoase proiecte expoziţionale private din ţara noastră, evenimentul de la ARCUB ilustrează istoria, cultura şi „romanitatea românilor” de-a lungul ultimelor cinci secole printr-o selecţie amplă de peste 350 de hărţi, cărţi vechi, documente istorice şi imagini rare, multe dintre acestea fiind expuse pentru prima dată public. Exponatele fac parte din colecţiile Emilian Radu, unul dintre cei mai renumiţi şi pasionaţi colecţionari români de artă şi obiecte istorice.

Expoziţia poate fi vizitată în perioada 16 septembrie – 22 octombrie, în intervalul orar 12.00-20.00, la ARCUB Gabroveni. Detalii aici.

„Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” | Calea Victoriei | 17-18 septembrie

Cel de-al 17-lea weekend pietonal din seria „Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” are loc în contextul aniversar „Zilele Bucureştiului”. Astfel, între 17 şi 18 septembrie, „Străzi deschise” propune bucureştenilor o (re)împrietenire cu oraşul în care trăiesc şi transformă Calea Victoriei într-o insulă de relaxare temporară cu plimbări urbane şi o serie de activităţi recreative şi evenimente artistice în aer liber.

Detalii aici.

„Dâmboviţa Delivery” | Splaiul Unirii 160 | 16-18 septembrie

Ediţia din acest an a „Dâmboviţa Delivery” se desfăşoară în cadrul proiectului „Străzi deschise – Bucureşti” în perioada 16-18 septembrie. Organizat de Nod Makerspace, Fundația Cărturești și Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, proiectul valorifică Dâmboviţa ca arteră verde a Bucureştiului, pe care o transformă într-un spaţiu public vibrant în care oamenii se pot bucura de apă, de faună, floră și de comunitate. Timp de trei zile, pe segmentul de râu Timpuri Noi – Mihai Bravu, „Dâmboviţa Delivery” recucereşte apa cu sporturi nautice și animă strada cu peste 30 de spectacole, ateliere și activități culturale și sportive pentru cei mari și cei mici.

Detalii aici.

Concert „Poveste din Bucureştiul de odinioară” | Teatrul Odeon | 18 septembrie

Atmosfera Micului Paris este evocată la „Zilele Bucureştiului” de concertul „Poveste din Bucureştiul de odinioară” programat duminică, 18 septembrie, la Teatrul Odeon. De la celebrele tangouri, foxtrot-uri și swing-uri ascultate cu precădere în teatrele de vodevil și de Revistă ale Bucureștiului de odinioară, la muzica clasică și cea de cafe-concert, spectacolul propune o incursiune în viața fascinantă a poveștilor unei lumi aproape pierdute și îngropate sub straturi de uitare și pe care muzica o reconstituie într-un mod inegalabil. Concertul prezintă muzică uşoară românească în interpretarea Mirunei Ionescu şi a lui Valentin Albeşteanu, acompaniaţi de Taraful de Oraş şi de tenorul Alin Stoica în calitate de invitat. Proiectul este organizat de Asociaţia ProCultArt alături de Teatrul Odeon. Detalii aici.

Seria de evenimente „Zilele Bucureştiului” este iniţiată de Primăria Capitalei, prin Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism a Municipiului Bucureşti şi ARCUB.