Victor Ponta, revoltat: „De ce plătim noi în România gazul de zece ori mai mult?”

Declarația președintelui francez Emmanuel Macron potrivit căreia națiunile europene ar trebui să se alăture economiilor asiatice pentru a cere ca SUA și Norvegia să dea dovadă de mai multă prietenie prin vânzarea de gaze la prețuri mai mici a generat reacția liderului Pro România, Victor Ponta.

„E problema Frantei cu cat cumpara gazul din America sau Norvegia! Dar eu intreb altceva : de ce platim noi in Romania gazul de 10 ori mai mult ??? Noi, in Romania , unde producem 80% din gaz in tara noastra / unde suntem mult mai aproape decat Franta de Azerbaijan si alte tari producatoare de gaz? Si raspunsul nu il astept de la Dl Macron – adevarul este insa ca nici de la Dl Iohannis!”, a precizat, pe pagina de Facebook, Victor Ponta.