Cristian Ghinea îi dă replica lui Marcel Ciolacu: PNRR nu este secret, doar comentariile Comisiei Europene sunt!

Coordonatorul departamentului de politici publice al USR, Cristian Ghinea, transmite că întregul Plan Naţional de Redresare şi Rezilienţă se află pe site-ul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, inclusiv anexele.

Precizările sunt făcute după ce preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, a declarat, luni, că solicităm Guvernului să desecretizeze toate documentele din PNRR , menţionând că este oportună şi constituirea unei comisii de anchetă pentru ca „toată lumea” să ştie ce conţine acest plan.

„PNRR l-am publicat noi, complet, singurul guvern care a publicat toate anexele. Înainte de a fi gata, am mers de 3 (trei) ori în Parlament. Am invitat pesediştii la minister să îl consulte. Ei nu au făcut asta cu celelalte programe de fonduri europene, cu nici unul dintre ele. TOT PNRR se găseşte încă pe site-ul ministerului”, a scris fostul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, pe Facebook.

El a indicat şi link-ul: https://mfe.gov.ro/pnrr-complet/.

Ghinea a subliniat că PNRR nu este secret, doar comentariile Comisiei Europene. Potrivit acestuia, după ce observaţiile respective au ajuns în presă, CE a decis să nu mai trimită comentarii scrise.

„Marea dovadă a lui Ciolacu sunt câteva notiţe scrise parţial de mine parţial de un secretar de stat unde stabileam cine are acces la comentariile Comisiei Europene. Comisia nu publică comentariile trimise oficial. După ce s-au scurs prin presă, cei de la Comisie au spus că nu ne mai trimit comentarii scrise. Ceea se îngreuna enorm procesul rapid de negocieri. Am anunţat de atunci, am zis-o eu în interviuri, că vom stabili circuitul hârtiilor astfel încât negocierile să meargă rapid: miniştri, secretari de stat, echipa PNRR din MIPE. Deci, marea dovadă a lui Marcel că PNRR e secret nu se referă la PNRR, care e public tot, ci la comentariile Comisiei”, a menţionat Ghinea.

Conform acestuia, dacă trebuie făcute publice comentariile Comisiei Europene privind PNRR, atunci ar trebui prezentată public şi corespondenţa referitoare la Programele Operaţionale.

„Dacă filosofia lui Boloş este că tot ce primeşte de la Comisie e public, mâine voi face o cerere de acces pe Legea 544 pentru a primi toată corespondenţa primită de la Comisie pe Programele Operaţionale. Potrivit indignării celor doi Marcei, ar trebui să fie publică. Dacă nu mi-o dă, va trebui să explice de ce nu e publică, publicului şi în faţa judecătorilor”, a mai scris Ghinea.

Marcel Ciolacu, a declarat, luni, că solicită Guvernului să desecretizeze toate documentele din PNRR.

„A trebuit să treacă un an şi jumătate când în sfârşit să ajungem cu toţii la concluzia că trebuie desecretizat PNRR-ul, aşa cum este peste tot în Europa. Nu există niciun stat european care are un program naţional de redresare şi rezilienţă pe care l-a ţinut la secret, vreun Guvern din această Europă. Eu o să-mi permit, până să cer în coaliţie, să cer Guvernului României să desecretizeze absolut toate documentele din PNRR şi o să am o discuţie cu liderii de grup. Cred că este oportun ca să avem o comisie de anchetă şi în sfârşit, poate şi prin intermediul acestei comisii, toată lumea, toţi românii şi toţi cei interesaţi să ştim odată pentru totdeauna ce conţine PNRR, pentru că nici în acest moment nu ştim ce este acolo”, a afirmat Ciolacu, la Parlament.