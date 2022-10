KNOCKOUT. Dulcea știință de a face vânătăi – premieră absolută în România, la Teatrul EXCELSIOR!

Teatrul EXCELSIOR prezintă, pe 28, 29 și 30 octombrie 2022, de la ora 19:00, KNOCKOUT. Dulcea știință de a face vânătăi – producție care aduce pe scenă, în premieră absolută în România, piesa The Sweet Science of Bruising a autoarei britanice Joy Wilkinson, sub semnătura regizorală a Sânzianei Stoican, într-un spectacol vibrant, visceral, electrizant care vă transpune în Londra anului 1869, în plină epocă victoriană dominată de tabuuri și prejudecăți.

Descoperiți povestea fascinantă a patru tinere care ajung să lupte, la propriu, pentru tot ceea ce le este refuzat în societatea patriarhală a Angliei victoriene. Patru personaje feminine excepționale vi se dezvăluie în toată splendoarea forței lor interioare. Violet Hunter – o tânără intelectuală care aspiră să devină medic, Polly Stokes – o muncitoare în minele din Nord, Matty Blackwell – o imigrantă din Irlanda și Anna Lamb – o femeie înstărită, blocată într-o relație toxică – sunt atrase în lumea underground a boxului feminin de către excentricul profesor Charlie Sharp, un paria social al vremii. Fiecare dintre ele urcă în ring pentru titlul de „Campioană Mondială la Box”, dar ceea ce câștigă cu adevărat surclasează orice trofeu. Prin mișcările precise și calculate ale boxului (dulce știință/ the sweet science), ele experimentează adevărata libertate. În Amfiteatrul Îngerilor din inima Londrei, fiecare vânătaie devine un simbol al conștiinței de sine. Când bate gongul în ring, soarta este în mâinile lor.

Teaser: https://youtu.be/93kHkUAqpbY

Alături de Oana Predescu, Andreea Hristu, Dana Marineci și Andreea Șovan – interpretele celor patru eroine pugliliste – îl veți descoperi pe Mihai Gruia Sandu, în rolul carismaticului Profesor Charlie Sharp. În roluri secundare memorabile, îi veți vedea pe actorii trupei EXCELSIOR, Annemary Ziegler, Cosmina Dobrotă, Alex Călin, Ovidiu Ușvat și Doru Bem.

Sânziana Stoican: „Prin acest spectacol mi-am propus să aduc lucrurile în lumină, ca pe niște întrebări. Este un text complex, percutant care, deși îți întoarce privirea spre trecut, te face să privești spre viitor. Nu există alb și negru în această poveste. Este un spectacol în care se îmbină emoția, violența și sensibilitatea – un spectacol al căutărilor fiecăruia cu sine, al căutării de sine, care vorbește despre ce înseamnă să fii tu, cu adevărat.”

KNOCKOUT este cel de-al doilea spectacol pe care regizoarea Sînziana Stoican îl montează la EXCELSIOR și, totodată, cea de-a doua producție a noii stagiuni axate pe spectacole incisive, cu atitudine, care să facă auzite acele lucruri considerate tabu și să dea voce întrebărilor și universului de preocupări al tinerei generații.

KNOCKOUT. Dulcea știință de a face vânătăi

de Joy Wilkinson

Cu: Oana Predescu, Andreea Hristu, Andreea Șovan, Dana Marineci, Mihai Gruia Sandu, Annemary Ziegler, Cosmina Dobrotă, Alex Călin, Ovidiu Ușvat, Doru Bem

Regia: Sânziana Stoican | Decor și costume: Valentin Vârlan | Lighting design: Costi Baciu | Video content: Valentin Vârlan | Video mapping: Cristian Niculescu, Cristi Voicu |

Lupte scenice: Mircea Crețu | Producător delegat: Vasea Blohat | Fotografii și grafică afiș: Iustin-Andrei Șurpănelu

Următoarele reprezentații: 2, 19, 20 noiembrie.

Biletele pot fi achiziționate de pe platforma bilet.ro și de la Casa de bilete a Teatrului EXCELSIOR. Detalii: www.teatrul-excelsior.ro.