Ponta, mesaj tranșant: Oficialii români vorbesc non stop despre Război, Ucraina, armament. Eu consider că economia, inflația, energia, firmele românești, Educația și Sănătatea sunt importante!

„Presedintele si oficialii romani vorbesc non stop despre Razboi, Ucraina , armament, scandal cu Ministrul Apararii / eu tot consider ca economia, inflatia, energia, situatia firmelor romanesti si, mai ales Educatia si Sanatatea sunt importante . E clar ca eu gresesc – si de asta sunt ei la Putere nu eu . Dar o sa “perseverez” in greseala aceasta!”, a precizat, pe pagina de Facebook, liderul Pro România, Victor Ponta.