Avem VAR și la volei! A costat 40.000 de euro și a fost inaugurat duminică

De teama hoților, când nu e folosit, sistemul e ținut sub cheie, la Federație.

40.000 de euro a dat Federația Română de Volei pentru a achiziționa sistemul challenge, similar cu VAR-ul din fotbal. Din cauza crizei conductorilor, el a fost plătit în primăvară și a sosit abia în iarnă! Pentru a fi în siguranță, când nu va fi folosit, sistemul va fi ținut sub cheie, la sediul Federației!

La fel ca la fotbal, voleiul românesc are, începând din acest weekend, sistem VAR. Aici se cheamă challenge, iar partida la care s-a inaugurat noua achiziție a fost super meciul câștigat cu 3-2 de liderul campionatului masculin, Dinamo, în fața campioanei, Arcada Galați. Toți cei implicați s-au bucurat ca niște copii la apariția noutății tehnice.

”Toate campionatele puternice au acest sistem. Ne bucurăm că Federația a reușit să-l aducă și în România și cu siguranță e un plus pentru toată activitatea voleibalistică de la noi. De asemenea, sunt convins că este un plus și pentru echipa națională, pentru că îl vom putea folosi la meciurile de acasă” – Sergiu Stancu, antrenor Arcada Galați și selecționerul naționalei masculine.

”Mă simt mai sigur, pentru că apar unele erori de arbitraj care poate nu se văd. Și sistemul ne ajută în cazul acesta, cum s-a și dovedit” – Bela Bartha, jucător Dinamo și component al echipei naționale.

El a fost și protagonistul unui moment inedit, sistemul challenge demonstrând că a atins fileul, ceea ce în volei se penalizează, dar Bela nesimțind acest lucru.

”La acea fază i-am și zis antrenorului să ceară challenge, pentru că eu chiar nu mi-am dat seama cine a atins fileul. Și am văzut pe reluare că de fapt atinsesem eu cu tricoul. Nu am simțit chiar nimic” – Bela Bartha, jucător Dinamo și component al echipei naționale.

Ca și la VAR-ul de la fotbal, și aici există momente de întrerupere a jocului, pentru analizarea fazelor. Spre deosebire de fotbaliști, cei implicați spun că nu îi deranjează această fragmentare a meciului.

”Sunt lucruri normale. Nu putem să ne plângem de aceste pauze, pentru că e ceea ce se întâmplă peste tot. Trebuie să ne acomodăm la aceste lucruri” – Sergiu Stancu, antrenor Arcada Galați și selecționerul naționalei masculine.

”Nu-s obositoare, mai ales după un rally mai lung sau după o fază mai controversată în care am alergat mult sau am sărit mult după minge, e OK” – Bela Bartha, jucător Dinamo și component al echipei naționale.

A fost plătit în primăvară, a ajuns în decembrie

Federația a avut de așteptat aproape jumătate de an pentru a achiziționa aparatura, care va fi folosită la cel mai tare meci al fiecărei etape.

”A durat ceva, pentru că o parte din componentele sistemului vin din China. Situația o știe toată lumea. Era totul complet mai puțin numărul de camere. Noi am plătit un avans în primăvară și a venit acum. Ne-am propus să-l avem la începutul campionatului și-l avem la începutul returului” – Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei.

Aparatura are 23 de camere și a fost montată în sala Dinamo în câteva ore, sub supravegherea unui consultant venit din Italia. Acesta i-a ”școlit” pe arbitrii români atât în ceea ce privește folosirea, cât și manevrarea sistemului. Toată aparatura a costat peste 40.000 de euro și, pentru că este o ”jucărie” de preț, când nu va fi folosită, va fi ținută sub cheie, la sediul Federației.

”A costat 32.000 – 34.000 de euro plus TVA, adică în jur de 40.000 de euro. Deocamdată, când nu va fi folosit, îl vom depozita în federație pentru că e un bun, o valoare. Noi avem niște camere, depozite în care ținem echipamente. Dar pentru siguranța noastră deocamdată e bine să stea în Federație. Urmează să găsim un loc unde într-adevăr să fie și supravegheat, să fie în regulă, și atunci îl vom depozita acolo, numai când suntem în siguranță cu el” – Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei.

Fiind doar un singur sistem video, acesta va fi folosit la cele mai tari meciuri din etapă. De regulă, la cele televizate, dar nu este exclus ca, în funcție de cereri, să fie dus și la alte partide.

”Ca primă intenție, la meciurile care sunt televizate pe postul public dacă e un derby, vom merge cu challenge-ul suprapus cu jocul respectiv. Dacă va fi solicitat de către alt club și e liber, îl putem trimite către cei care solicită” – Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei.