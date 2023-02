Are 18 titluri mondiale și antrenează pe imnul Rapidului!

După fotbal, handbal, volei, baschet, rapidiștii investesc bani frumoși și în sporturile de contact! Recent, au făcut secție de kempo, iar cel care o conduce, campionul mondial Mirel Drăgan, ține cu echipa din Giulești de când se știe și nu ratează niciun meci de acasă al echipei lui Adi Mutu.

Rapidiștii și-au făcut secție de kempo, iar lider este un campion mondial cu un palmares de invidiat: 18 titluri la kempo si MMA.

„Este o deosebită plăcere să mă antrenez sub culorile clubului Rapid, îmi place să port culorile Rapidului, iubesc Rapidul de copil” – Mirel Drăgan, multiplu campion mondial la Kempo și MMA.

Sportivii, în frunte cu Mirel Drăgan, transpiră la antrenamente pe imnul Rapidului.

„Tot timpul auzim pe fundal Imnul Rapidului pentru că ne dă putere, încredere în noi și ne dă forță când nu mai avem” – Mirel Drăgan, multiplu campion mondial la Kempo și MMA.

La Kempo Rapid toată lumea ține cu Rapid!

„Aici avem numai rapidiști, intrușii nu au ce să caute, dacă îi aflăm, nu îi văd bine” -Mirel Drăgan, multiplu campion mondial la Kempo și MMA.

Îi curge sânge „alb-vișiniu” prin vene

Mirel, care spune că prin vene îi curge sânge al-vișiniu, nu ratează partidele favoriților săi.

“Merg la fiecare meci de fotbal, de handbal, la tot ce se poate, susținem Rapidul până la moarte” – Mirel Drăgan, multiplu campion mondial la Kempo și MMA.

Anul acesta, în luna iunie, Rapid împlinește 100 de ani, iar Mirel Drăgan și-a pus o dorință!

„În 2023, la 100 de ani de existență, sper să luăm campionatul și să sărbătorim cum se cuvine”- Mirel Drăgan, multiplu campion mondial la Kempo și MMA.

Se luptă de 30 de ani!

Mirel Drăgan este veteranul lotului național de kempo. El practică acest sport de la 6 ani.

„Am 30 de ani de sport și nu m-am gândit să renunț. De 3 ani, mi-am propus să mă retrag de la profesioniști și apoi să mai lupt la amatori 2-3 ani” – Mirel Drăgan, multiplu campion mondial la Kempo și MMA.

Sportivul are un palmares impresionant.

„Sunt de 18 ori campion mondial, de 3 ori campion european. Am împlinit 18 ani de când sunt în lotul național de Kempo, aveam 16 ani când am fost convocat pentru prima dată. Am uitat numărul campionatelor mondiale și ale celor europene la care am participat” – Mirel Drăgan, multiplu campion mondial la Kempo și MMA.

Sportivii din lotul național trag tare la antrenamente. În luna aprilie îi așteaptă o competiție foarte importantă.

„La noi se muncește mult. Am început pregătirea pentru Campionatul Mondial din Portgalia, un campionat foarte greu. Aproape toți componenții lotului Rapid sunt componenți ai lotului național” – Mirel Drăgan, multiplu campion mondial la Kempo și MMA.