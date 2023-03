Taberele internaționale pentru antreprenorii români, un nou trend în dezvoltarea afacerilor

Având în vedere faptul că orice proces de învățare este cu mult optimizat atunci când are loc în cadrul unui grup de oameni cu aspirații și nevoi similare, Romanian Business Club a gândit o serie de incursiuni internaționale de grup dedicate antreprenorilor români. Taberele “re-START în business” vor avea loc in acest an în Bali, Franța (pe Coasta de Azur) și Tailanda. Prima tabără are loc în martie 2023 în Bali, iar cea de-a doua are loc în perioada 27 aprilie – 4 mai în Franța, pe Coasta de Azur. În toamnă, destinațiile vor fi Tailanda și Bali. În ultimii 5 ani, Romanian Business Club a organizat 20 de astfel de experiențe în România cu aproximativ 1000 de antreprenori participanți în total.

Evenimentele, organizate în jurul conceptului de bleisure, adică îmbinarea discuțiilor de business cu cele de timp liber, vor aduna în același loc deținători ai unor afaceri în diferite stadii de evoluție (start-up, în dezvoltare sau mature) cu obiectivul de a înlesni colaborarea la un nivel mai profund, de a-și oferi sprijinul reciproc și de a găsi soluții împreună. La nivel macro, dintr-o analiză Future Market Insights observăm că, în sectorul turismului de business de tip bleisure, în următorii 10 ani (2022-2032), rata de creștere anuală compusă (CAGR) aproape se va dubla (de la 5-10% în 2022 la 19.5% în 2032).

“Similar cu o școală de vară, însă cu rezultate mult mai tangibile și la un alt nivel, taberele internaționale Romanian Business Club promit experiența sinergică a unor oameni de afaceri de calitate, cu idei îndrăznețe care, ca oricine altcineva, ar putea avansa cu pași mult mai rapizi în direcția propriei idei de afaceri, cu puțin ajutor din partea unui grup de suport de business. Taberele Romanian Business Club sunt recunoscute pentru acest potențial de accelerare în afaceri datorită resurselor pe care membrii Romanian Business Club le pun la dispoziție pro bono sau prin valoarea recomandărilor, însă și datorită ieșirii din zona de confort sau dintr-un blocaj și reîncărcării cu frumusețea destinațiilor alese.” a declarat Vlad Mihălăchioiu, fondator Romanian Business Club.

Participanții își vor putea valida ideile de business prin discuțiile cu alți antreprenori internaționali de succes și își pot găsi propriii mentori în cadrul unor sesiuni de business-brainstorming cu obiectiv de dezvoltare a afacerilor celor prezenți. În plus, programul va conține și o serie de cinci workshop-uri interactive de psihologia afacerilor. În cadrul acestor workshop-uri, participanții vor învăța cum să-și gestioneze mai bine resursele financiare, să-și îmbunătățească procesul de luare a deciziilor, să-și dezvolte încrederea și să-și gestioneze emoțiile. Mai mult decât atât, întâlnirile vor avea loc în vile evaluate la zeci de milioane de euro, experiențele promit să inspire propriul rol de milionar.

„În ceea ce privește dezvoltarea business-ului, există un aspect esențial care trebuie să fie luat în considerare: psihologia afacerilor. Pe lângă planurile de afaceri și strategiile de marketing, este important să înțelegem și cum psihologia poate influența succesul fiecăruia dintre noi în business” a adăugat Liliana Cristea, psihologul care a dezvoltat modulul de workshop-uri de psihologia afacerilor.

Pentru a răspunde propriilor nevoi de dezvoltare în antreprenoriat, dar și tensiunilor ce au loc la nivel global și care ne afectează, direct sau indirect, pe fiecare dintre noi, taberele dedicate antreprenorilor sunt ca o gură de oxigen în care activitatea tuturor este focalizată pe crearea de soluții și explorarea ideilor de afaceri, cu scopul de a mișca lucrurile în direcția dorită și de a maximiza rezultatele, cu un cost financiar și de energie cât mai redus. Nevoile de conectare, dar și cele de creștere și de explorare au stat la baza programelor internaționale de dezvoltare pentru antreprenori. Călătoriile au efect prolific asupra multor aspecte ale dezvoltării unui om de business, iar cadrul taberelor “re-START în business”, Romanian Business Club va focaliza această creștere cu impact asupra businessului.

“Vrem să accentuăm mai mult nota umană a antreprenoriatului. După pandemie, motivațiile și sursele noastre de inspirație s-au diminuat, au intrat într-o stare de economisire din cauza contextului ce a impus multe limitări. Deși provocările de ordin economic și social nu s-au încheiat, cred că este important să ne îndreptăm atenția, efortul și deschiderea către noi experiențe extraordinare care ne pot schimba viața, cu garanția suportului unui grup de antreprenori cu o misiune comună – de a crește împreună.” a completat Vlad Mihălăchioiu.

Trendul internațional al programelor de dezvoltare în business ce se desfășoară într-un alt loc decât cel obișnuit crește sub mai multe auspicii. Conform unui studiu CBRE, UK, în 2023, cei din generațiile Z (cei născuți între 1990-2010) și Y sau millenials (cei născuți între 1981-1996) care au obiceiul de a călători, vor călători mai mult, vor cheltui mai mult și vor căuta elemente funcționale în cazarea lor, cum ar fi facilități de wellness și spațiu de coworking. Mai mult, un raport Eventbrite arată că 75% dintre Millennials preferă noile experiențe decât să acumuleze bunuri.

Grupurile, așa cum este comunitatea de antreprenori Romanian Business Club, încurajează și sprijină atât dezvoltarea personală a indivizilor, cât și cea profesională, în direcția mentalitățIi de creștere (growth mindset), atât de necesară în business, și nu numai. De exemplu, un studiu arată că turiștii care au susținut că au o mentalitate de creștere au ales activități aventuroase, pe când cei care au susținut că au o mentalitate fixă au fost indiferenți în privința activității. Destinațiile alese pentru taberele “re-START în business” Romanian Business Club au menirea să inspire o nouă mentalitate.