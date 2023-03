Crește numărul medicilor în România!

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat miercuri că în ultimii cinci ani, România a înregistrat o creștere spectaculoasă a numărului medicilor.

Alexandru Rafila anunță o creștere a numărului de medici în România. Ministrul Sănătății a subliniat faptul că în aceste momente în țara noastră sunt 346 de medici la 100.000 de locuitori, ceea ce ne-a apropiat de media europeană.

„Această problematică a resurselor umane are nevoie de un răspuns coordonat, chiar dacă soluţiile trebuie adaptate şi individualizate în funcţie de necesităţile fiecărei ţări. (…) Accesul la servicii de sănătate este în mod evident condiţionat de existenţa furnizorilor de servicii medicale, adică a profesioniştilor din sănătate, fie că ne referim la medici, fie că ne referim la asistenţi medicali. (…) În ultimii cinci ani am avut o creştere a numărului de medici, ceea ce ne-a apropiat de media europeană. Avem în momentul de faţă 346 de medici la 100.000 de locuitori, dar acest lucru nu este suficient, pentru că ne aflăm şi în faţa a două alte provocări. Una este legată de repartiţia teritorială a acestor medici şi, implicit, asistenţi medicali, iar cea de-a doua provocare este legată de faptul că în România am avut o perioadă lungă, care sperăm să se fi încheiat, când peste 10.000, probabil 15.000 de medici din România au emigrat în general în ţări din Uniunea Europeană, dar şi în Statele Unite şi Canada”, a declarat Alexandra Rafila potrivit Agerpres.

Alexandru Rafila a participat miercuri la reuniunea la nivel înalt a statelor membre ale Biroului Regional OMS Europa pe tema resurselor umane din sănătate, unde a subliniat faptul că investiţiile trebuie întotdeauna corelate cu o politică pe termen mediu de dezvoltare a resurselor umane.

„Trebuie să evaluăm, să ştim cum este situaţia, să facem un plan, o strategie şi, mai ales, să implementăm aceste planuri şi strategii iar lucrul acesta trebuie să depăşească ciclurile politice. Ele trebuie asumate de fiecare ţară iar rezultatul este un mai bun acces la servicii de sănătate şi la eficientizare a investiţiilor. Investiţiile care sunt făcute fără să ţină cont de acest aspect al resurselor umane sunt investiţii de multe ori ineficiente şi chiar irosite. Populaţia în Europa îmbătrâneşte, accesul la servicii de sănătate trebuie să fie mai mare, oamenii au boli cronice, chiar dacă începem să lucrăm şi la prevenţie, să le depistăm puţin mai repede şi, nu în ultimul rând, au şi dorinţa de a accesa servicii de sănătate mai mult decât se întâmpla acum 50 sau 60 de ani”, a mai spus Ministrul Sănătății.

De asemenea, ministrul a anunțat că în perioada următoare va fi dezvoltat un proiect pilot de realizare a unor centre comunitare în mediul rural în care vor fi oferite servicii medicale oamenilor care din diverse motive nu pot să ajungă la spital.