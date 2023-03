Ediţie extraordinară a „Anotimpurilor dialogului despre teatru” cu Octavian Saiu de Ziua Mondială a Teatrului

Pe 27 martie, de Ziua Mondială a Teatrului, creart/Teatrelli aduce publicului larg, precum şi profesioniştilor din lumea artistică un dialog-eveniment despre vocaţia rară de a crede în teatru până la capăt, „fără compromisuri”. Invitata lui Octavian Saiu este Amelie Deuflhard, directoarea artistică a Kampnagel (Hamburg) – cel mai amplu spațiu de producție la nivel european dedicat artelor spectacolului contemporan, conceput pentru sectorul independent.

Ce înseamnă un spaţiu al „teatrului independent”? Cum poate un vis pe care unii îl consideră idealist să devină o realitate? Ediția actuală a „Anotimpurilor dialogului despre teatru” cu Octavian Saiu de la Teatrelli aduce în lumina reflectoarelor un spațiu unic, precum și un lider de excepție. Kampnagel Hamburg este o fostă fabrică industrială din Hamburg transformată într-un laborator multifuncţional de creaţie pentru artiştii independenţi din întreaga lume, devenind în decursul celor 40 de ani de existență un punct de referință pentru scena artelor spectacolului la nivel global. În spatele acestui fenomen teatral multidisciplinar se află de mai bine de 15 ani Amelie Deuflhard – un vizionar, un facilitator și un mediator prin excelență, mereu în căutare de subiecte actuale, de artiști și idei noi, dar și de abordări neconvenționale asupra spațiului, timpului și lumii.

Dialogul va putea fi urmărit online și gratuit, pe 27 martie 2023, cu începere de la ora 16.00, în premieră pe paginile de Facebook ale Teatrelli, Goethe-Institut Bucureşti și Radio România Cultural. Întâlnirea va avea loc în limba engleză, cu subtitarare în limba română și va rămâne disponibilă pe paginile de Facebook, precum și pe site-ul Teatrelli.

„Mai puțin cunoscut decât Théâtre du Soleil sau Théâtre des Bouffes du Nord, Kampnagel are o particularitate unică. E ceva ce îl deosebește de orice altă instituție de spectacol, de fapt: este o platforma deschisă celor care nu au un sediu al lor, artiștilor cu spirit independent, mereu în căutarea unei provocări. Spectatorii vin din toate categoriile sociale – de la tineri nonconformiști la mici și mari burghezi. O asemenea diversitate pare neverosimilă, când atâtea teatre de repertoriu se chinuie să îți atragă publicul și, unele, nici nu îl găsesc. Amelie Deuflhard este singura care poate explica miracolul din Hamburg, singura care îi înțelege pe deplin istoria, fiindcă în bună parte a scris-o chiar ea. Pe 27 Martie, de Ziua Mondială a Teatrului, sunteți așteptați la o întâlnire cu un om care percepe această artă ca pe un rost al ființei ei, ca pe un privilegiu, dar și ca pe o datorie. Aventura se confundă cu ideea de a face posibil imposibilul” – subliniază Octavian Saiu, gazda „Anotimpurilor dialogului despre teatru” de la Teatrelli.

Despre Amelie Deuflhard

Amelie Deuflhard a fost timp de șapte ani (2000 – 2007) directorul artistic al Sophiensæle Berlin (spațiu înființat în 1996 de Sasha Waltz, Jochen Sandig etc.). În 2004/2005 a făcut parte din directoratul artistic al proiectului Volkspalast, fiind totodată una dintre inițiatoarele acestuia – un performance de tip festival în clădirea parțial demolată a Palatului Republicii din Berlin Mitte (un vestigiu al istoriei RDG-ului), proiect căruia i s-au alăturat nume importante ale scenei artistice internaționale, devenind un magnet pentru public. Din 2007, este directorul artistic al Kampnagel (Hamburg), cel mai amplu spațiu de producție la nivel european dedicat artelor spectacolului contemporan, conceput pentru sectorul independent. În 2014, a înființat, într-un context controversat, un spațiu pentru refugiați – EcoFavela Lampedusa Nord, proiect extins ulterior în așa-numitul spațiu de întâlnire Migrantpolitan – o inițiativă multipremiată. În 2017, Amelie Deuflhard a făcut parte din echipa curatorială a festivalului Theatre der Welt (Teatrul Lumii), organizat de Kampnagel și Thalia Theater în Hamburg. Este autoarea a numeroase publicații și ocupă funcții academice în cadrul mai multor universități. Pentru activitatea sa, a fost distinsă cu Premiul Caroline-Neuber în 2012 și cu Insignien des Chevaliers des Arts et Lettres în 2013. În 2018, a primit premiul European Cultural Manager of the Year, iar în 2022 a fost distinsă cu Theatrepreis Berlin pentru întreaga activitate.

Despre Octavian Saiu

Octavian Saiu este profesor, cercetător şi critic de teatru. Are un doctorat în studii teatrale şi unul în literatură comparată. Predă la universităţi din România, Hong Kong, Noua Zeelandă, Japonia şi Portugalia şi a fost de două ori Visiting Fellow la University of London. A susţinut conferinţe şi master-class-uri la alte universităţi din Europa, Asia şi Africa, precum şi la Institutul Grotowski. În 2013 a fost Moderatorul Conferinţelor „Beckett at the Festival” din cadrul Programului Oficial al Festivalului Internaţional de la Edinburgh, iar în 2016 şi 2019 a moderat şi a susţinut conferinţe la Olimpiada Teatrelor (Wrocław – Capitală culturală europeană şi Toga, Japonia). Din 2004 este moderatorul Conferinţelor Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. Este consultant al mai multor festivaluri din lume și fondator al Asociației Internaționale a Liderilor din Teatru (IATL – International Association of Theatre Leaders). Articolele şi studiile sale au apărut în numeroase publicaţii naţionale şi internaţionale. Este autorul a 14 volume despre teatru. A primit Premiul Criticii pentru carte de teatru în 2010 şi Premiul UNITER pentru Critică de Teatru în 2013. În 2020, Președintele României i-a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, „însemn de apreciere pentru activitatea importantă dedicată criticii de teatru, pentru profesionalismul de care a dat dovadă în promovarea creației teatrale românești”.

Despre Teatrelli

TEATRELLI este un proiect al Centrului de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București – CREART. Ca spațiu cultural alternativ dedicat artelor spectacolului, Teatrelli a devenit, din perspectiva strategiei curatoriale, un laborator artistic în dialog cu public, dedicat producțiilor inovatoare de teatru și dans, unor serii de performance-uri work in progress, precum și dezbaterilor culturale. Structura modulară a sălii permite ca fiecare nou spectacol să își modifice conceptul spațiului, invitând spectatorii să descopere noi modalități de a experimenta și a recepta teatrul.