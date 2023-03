Ai părul degradat la începutul primăverii? Iată cum îl poți repara!

Foarte multe persoane constată că, după anotimpul iernii, părul lor este degradat, lipsit de flexibilitate și de strălucire. Sunt mai multe cauze pentru care se întâmplă acest lucru, inclusiv din pricina climei sezoniere. Diana Baicu, specialist în industria profesională de frumusețe, ne explică în ce mod este afectat firul de păr și ce soluții avem acum, la începutul primăverii, pentru a-l revitaliza.

”Părul degradat este o problemă cu care ne confruntăm foarte des din pricina multor factori care îi afectează sănătatea. Avem, spre exemplu, toate tratamentele chimice, precum decolorarea sau vopsitul, în special când nu protejăm părul înainte de aceste operațiuni sau când pur și simplu nu le efectuăm corect. De asemenea, căldura pe care o folosim atunci când ne uscăm părul cu feonul ori când folosim diferite instrumente de coafat, este nocivă pentru sănătatea părului. Razele solare, stresul, alimentația, sunt nenumărați astfel de factori care ne degradează părul”, explică Diana Baicu.

De ce își pierde strălucirea

”Toți acești factori fac ca parul să devină, în primul rând, deshidratat. Părul are o structură cumva similară cu a unui creion, adică are cortexul în interior și, la exterior, are cuticula. Cuticula arată ca un fel de țigle pe care le avem pe acoperiș. În momentul în care părul se deshidratează, cuticula nu mai este închisă. Când cuticula este închisă, ea reflectă lumina, iar părul este strălucitor. Când apare deshidratarea, dispare bineînțeles și aspectul strălucitor al părului. Părul are atunci o textură aspră și devine mat. În acest caz, noi trebuie să venim cu un aport de lipide acele uleiuri naturale pe care le are părul pe suprafața lui și care îi oferă strălucire și sănătate. Găsim aceste lipide în uleiul de argan, uleiul de jojoba, vitamina E, în foarte multe extracte din plante.

Moroccanoil Perfect Defense este spray de protectie termică, ce hidrateaza si trateaza parul, fara a-l îngreuna, protejându-l de deteriorarea din timpul coafării. Conține ulei de argan hrănitor și pantenol (vitamina B5), și oferă o rehidratare de lunga durata, protejând în același timp împotriva efectelor dăunătoare ale surselor de căldură cu până la 230⁰C. Pentru cele mai bune rezultate se utilizează la începutul rutinei de coafare, înainte de a aplica alte produse.”, adaugă Diana Baicu.

Folosim șampon cu keratină și arginină, dar și aminoacizi și lipozomi

”Există și foarte multe produse care previn degradarea părului, cum ar fi un șampon care conține keratină și arginină.

De exemplu, șamponul Joico Defy Damage protejează părul împotriva efectelor devastatoare ale coafării zilnice, ale daunelor provocate de sursele termice, ale expunerii la razele UV și ale poluării din mediu care duc, cu timpul, la degradarea părului: un păr uscat, tern, lipsit de strălucire și elasticitate. Tehnologia Joico Smart Release este sistemul unic de lipozomi inteligenți ce permit eliberarea treptată a substanțelor active în par: ulei de măceș, arginină și cheratină. Uleiul de semințe Moringa – o sursă bogată în antioxidanți, vitaminele A și E și siliciu – stimulează producția de colagen, regenerează și contribuie la menținerea elasticității. Arginina – o moleculă inteligentă de sudare și menținere a legăturilor de ioni pozitivi și negativi aflați în structura firului de păr – ajută la fortifiere și stimulează reînnoirea legăturilor structurii părului.

Atunci când folosim șampoane și avem în vedere repararea sau prevenirea părului degradat, trebuie să ne uităm pe etichetă și la pH. Produsele pe care le folosim trebuie să aibă un pH similar cu cel al părului, între 4.5 și 5.5.

Apoi, produsele trebuie să conțină aminoacizi proteine și, în mod ideal, lipozomi. Lipozomii sunt niște vectori în care sunt incluși activii și care pătrund foarte adânc în firul de păr.

Peste noapte putem folosi tratamentul Joico Defy Damage Overnight, ce întărește bondurile pe timpul nopții și hrănește părul în timp ce dormim. Acest tratament fără clătire transformă părul până dimineață făcându-l catifelat, mai strălucitor și vizibil mai sanatos. Sigilează vârfurile despicate și oferă protecție împotriva poluării. Este îmbogățtit cu ulei de Moringa, o sursă bogată de antioxidanți, vitaminele A și E și siliciu – toate acestea fiind fundamentale pentru a crea un păr sănătos, puternic și rezistent la deteriorare”, spune Diana Baicu.

Șampoane de detoxifiere

”Atunci când avem de-a face cu părul degradat, nu uitați niciodată de șampoanele detox. Rolul lor este să înlăture reziduurile de la suprafața părului și depunerile de metale grele, de minerale. Atunci când vorbim despre degradarea părului, vorbim de fapt despre afectarea cortexului. Din acest motiv, noi trebuie să venim cu produse care să pătrundă adânc în firul de păr. Dacă avem depuneri pe suprafața firului, ele nu au cum să pătrundă. Șamponul detox îl folosim o dată pe săptămână, chiar o dată la două săptămâni”, menționează Diana Baicu.

Cum ne ajută biopeptidele mimetice

”Trebuie să folosim produse cu aminoacizi sau biopeptide mimetice, astfel încât să reconstruim practic firul de păr.

Masca leavein K18 are o formulă unica patentată, pătrunde și acționează mult în straturile interioare ale firului de păr, comparativ cu produsele de reparare tradiționale. Reface părul și îl readuce în starea sa originală: sănătos și întinerit.

Produsele care sunt bazate pe biomimetică și, în special, biopeptide, trebuie aplicate consecvent. Întotdeauna aplicăm aceste produse pe părul perfect curat, imediat după ce am spălat părul, nu după balsam sau mască. Spălăm bine părul și aplicăm pe lungimi o mască leave-in cu biopeptide. Masăm bine și așteptăm 4 minute, timp în care nu atingem deloc părul. Lăsăm ingredientele active să pătrundă adânc în firul de păr. E nevoie să folosim acest produs între 3 și 6 spălări consecutive pentru un efect maxim.

Putem folosi tratamentul Joico K-Pak, ce are timp de acționare de 5 minute, reconstruiește și conferă putere firelor de păr fragile și sensibilizate, redând aspectul de păr sănătos. Este un produs pe bază de keratină, o proteină protectoare care se găsește în mod natural în păr, ce caută în mod activ daunele și ajută la repararea părului prin înlocuirea proteinelor pierdute”, declară specialistul.

Măști cu lipozomi

”Există totodată și măști care conțin lipozomi ce pătrund dincolo de cuticulă, exact acolo unde este degradat părul. Masca o aplicăm tot pe părul curat, masăm, stăm cu ea 10-15 minute, eventual cu un prosop cald deasupra. E important ca atunci când folosim astfel de măști care pătrund adânc în firul de păr să folosim apoi și un conditioner, o mască obișnuită sau un produs leave-in care conține și protecție solară. Când vorbim de părul degradat, întotdeauna trebuie să folosim protecție solară înainte de a usca părul cu feonul sau de a-l coafa.

De la Kevin Murphy avem un tratament hrănitor și reparator Leave-in Repair, ce nu necesită clătire, cu un bonus suplimentar de protecție termică. Are o forță puternică, cu proteine de cheratină și de mazăre verde, împreună cu o abundență de vitamine bune care au scopul de a repara daunele și de a restabili rezistența acolo unde este cel mai necesar”, adaugă Diana Baicu.

Ser pentru vârfurile despicate

”Dacă avem și vârfurile despicate, folosim produse sub formă de ser pe care le încălzim foarte bine în palmă și le aplicăm pe vârfuri.

Spre exemplu, serumul Vitality’s Intense Nutriactive are efect nutritiv și reparator pentru vârfurile despicate. Datorită formulei inovatoare, provitamina B5 și extractul de ulei de măsline mediteranean pătrund adânc în structura părului și a foliculilor, hrănindu-i cu vitamine, minerale și oligoelemente esențiale, care îmbunătățesc calitatea și aspectul părului, lăsându-l sănătos, strălucitor și ușor de gestionat”, încheie Diana Baicu.