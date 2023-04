Vor ca Iepurașul să le aducă o medalie la Europene

Componenții lotului masculin de gimnastică vor concura de Paște la campionatele continentale din Antalya

Pentru gimnaștii români a venit momentul adevărului. Ei vor ca la Campionatele Europene programate în Antalya chiar în perioada Paștelui, Iepurașul să le aducă o medalie și o calificare la Campionatul Mondial cu echipa.

Fost campion mondial și european la sărituri, Gabriel Burtănete este considerat unul dintre favoriții la o medalie în această probă. El spune că presiunea îl motivează.

”Obiectivul meu e să ne calificăm cu echipa la Mondiale și să iau medalie la sărituri. E și o presiune, dar într-un fel mă motivează treaba asta” – Gabriel Burtănete, component al lotului național de gimnastică.

El recunoaște că s-a îndrăgostit de sărituri după ce l-a văzut în acțiune pe idolul său, Marian Drăgulescu, căruia i-a cerut autograf când avea 10 ani. De altfel, el și execută perfect săritura care-i poartă numele ”Marocanului”.

„Aparatul ăsta mi-a plăcut de mult. Idolul meu era Marian și l-am urmărit, de acolo pasiunea. Când l-am cunoscut aveam 10 ani, era arbitru la un concurs. Am autograf și poză cu el” – Gabriel Burtănete, component al lotului național de gimnastică.

Veteranul lotului, Andrei Muntean, a pierdut șirul Campionatelor Europene la care a participat. El și-ar dori, pe lângă o calificare la Mondiale cu echipa, să prindă o finală la paralele.

”N-am stat să le număr. Voi face cinci aparate. În primul rând îmi doresc foarte mult să ajut echipa, să reușim să ne îndeplinim obiectivul de a ne califica la Campionatul Mondial. Apoi, de ce nu, să prind o finală la paralele” – Andrei Muntean, component al lotului național de gimnastică.

Antrenorul coordonator al lotului masculin, Marius Berbecar știe deja ce va simți dacă îl va vedea pe Gabi Burtănete pe podiumul de la sărituri.

”Cred că ar fi cea mai mare realizare ca antrenor, dar și ce am realizat eu ca sportiv. M-aș simți mult mai împlinit față de atunci când am câștigat eu o medalie la paralele sau cu echipa” – Marius Berbecar, antrenor coordonator al lotului masculin de gimnastică al României.

Vicecampion european la paralele în 2015, Marius Berbecar regretă nu a știut să se bucure așa cum trebuia pentru un asemenea succes pentru care a muncit o viață. În schimb, recunoaște că cea mai mare fericire de până acum a trăit-o în 2012, când a cucerit bronzul cu echipa.

”Când am câștigat medalia cu echipa am fost extraordinar de fericit și a fost un sentiment senzațional, pentru că a fost o bucurie de grup. Când am câștigat medalia la paralele la Europene n-am mai simțit aceeași bucurie. În primul rând nu am fost eu mulțumit de mine, că știam că pot să fac mai mult. Neavând grupul lângă mine, bucuria de grup, nu m-am simțit atât de împlinit cum ar fi trebuit. Când mă gândesc acum la sentimentul pe care l-am avut atunci… Am muncit o viață întreagă pentru medalia asta și când am obținut-o eu nu m-am bucurat aproape deloc… Atunci am simțit că după cât am muncit trebuia să se întâmple lucrul ăsta, însă cred că puteam să fiu mai fericit pentru succes” – Marius Berbecar, antrenor coordonator al lotului masculin de gimnastică al României.

În ceea ce privește participarea la Europene, antrenorul coordonator este foarte mulțumit de cum s-au prezentat băieții săi la ultimele verificări. El spune că săriturile reprezintă cel mai puternic aparat al sportivilor noștri. România va începe concursul la bară fixă.

”Pregătirea a decurs foarte bine, deși am avut o perioadă foarte scurtă. Sunt încrezător pentru Campionatul European. Nu contează aparatul la care începem, singurul avantaj e dacă începem bine. Dacă trecem de bară cu bine, cu siguranță totul va merge strună, sunt sigur de lucrul ăsta și am încredere în băieți. Fiecare aparat are greutatea lui și riscurile aferente. Aparatul nostru forte sunt săriturile. Acolo, mai ales în ultimele verificări, am scos un punctaj senzațional. Tare mult m-aș bucura să-l avem și la Europene. Ne-am bucura să scoatem punctajele pe care le-am făcut în ultimele verificări. Dacă scoatem și la Europene tot atât, totul e foarte foarte bine. Eu îmi doresc să venim din nou în primele 13 echipe, să putem să ne calificăm la Campionatul European cu echipa, de unde putem avea șanse să ne calificăm la Jocurile Olimpice cu echipa. Și, bineînțeles un rezultat cât mai bun cu Gabi la sărituri” – Marius Berbecar, antrenor coordonator al lotului masculin al României.

Europenele se încheie chiar în ziua de Paște

Competiția europeană are ultima zi de concurs duminică, 16 aprilie, chiar de Paște. Acesta e încă un an în care sportivii vor fi departe de familie de sărbători, dar ei spun că s-au obișnuit și că se bucură că îl pot face împreună.

”Anul trecut am făcut Paștele acasă, pentru că au fost Europenele în august. În rest, Europenele sunt în aprilie, dar asta e, n-avem ce face. Sper să găsim ouă acolo. Când eram mic, mergeam și culegeam trifoi, fel de fel de frunze pe care le puneam pe ou. Eram mâna de ajutor” – Marius Berbecar, antrenor coordonator al lotului masculin de gimnastică al României.

”Paște nu prea am prins acasă, mai mult cu colegii în cantonament, în pregătire. Nu prea îmi place carnea de miel. Mănânc ouă, drob, cozonac. Când eram mic făceam concurs de spart ouă cu fratele meu. Nu l-am pândit pe Iepuraș, dar poate acum îmi aduce o medalie” – Gabriel Burtanete, component al lotului național de gimnastică.

”Eu nu prea sunt cu mielul, dar mă adaptez la fiecare competiție cu tot ce înseamnă mâncare. Avem voie să mâncăm de toate în limita bunului simț. Sincer, nu prea am prins foarte multe sărbători acasă, pentru că de cele mai multe ori eram plecați ori în cantonamente, ori în competiții” – Andrei Muntean, component al lotului național de gimnastică.

Componența delegației României pentru Campionatele Europene din Antalya

La Campionatele Europene de gimnastică artistică din Antalya (11-16 aprilie), România va fi reprezentată de echipe complete atât la feminin, cât și la masculin. În urma verificărilor și a criteriilor aprobate de Comitetul Executiv al FRG, vor face deplasarea Ana Maria Bărbosu, Sabrina Maneca Voinea, Amalia Ghigoarță, Lilia Cosman și Andreea Preda (pentru întrecerea feminină), Andrei Muntean, Gabriel Burtanete, Robert Burtanete, Răzvan Marc, Nicholas Țarcă și Roland Modoianu (la masculin).

Echipa feminină este însoțită de antrenorii Gina Groza Gogean, Camelia Voinea, Corina Moroșan, Ramona Micu, Cătălin Meran și Patrick Kiens, iar cea masculină de Marius Berbecar, Remus Jivan și de Gerard Speerstra.

Ana Maria Bărbosu, Sabrina Maneca Voinea, Amalia Ghigoarță și Andreea Preda fac parte din programul “Țară, țară, vrem campioane!” coordonat de Mariana Bitang și de Octavian Bellu și finanțat de OMV Petrom.

Obiectivul celor două echipe este calificarea la Campionatele Mondiale de la Antwerp (clasarea între primele 13 echipe), 1-2 finale și o medalie.