Creatinina serică reprezintă un indicator important pentru evaluarea funcției renale și a sănătății generale. Creșterea nivelului de creatinină serică poate indica o problemă cu rinichii sau cu alte organe din corp. Află din acest articol, ce înseamnă creșterea nivelului de creatinină serică și care sunt cauzele posibile care pot duce la această creștere.

Ce este creatinina serică și care este funcția acesteia în organism

Creatinina serică este un produs secundar al descompunerii creatinei, o substanță chimică sintetizată la nivel hepatic și preluată în mod natural de către musculatura corpului. Aceasta este eliminată prin rinichi și nivelul său din sânge oferă o estimare a funcției renale. Nivelul de creatinină serică este utilizat pentru a calcula rata de filtrare glomerulară (RFG), care indică cât de bine funcționează rinichii în eliminarea deșeurilor și toxinelor din sânge. (1)

Un nivel crescut de creatinină serică poate indica o problemă la nivelul funcției renale, cum ar fi insuficiența renală sau obstrucția tractului urinar. Este important de știut ce este creatinina serică deoarece monitorizarea regulată a nivelului acesteia poate ajuta la identificarea timpurie a problemelor renale și la ajustarea tratamentelor medicale, dacă este necesar.

Cum se măsoară nivelul de creatinină serică și intervalul normal

Metoda de măsurare a nivelului de creatinină serică implică recoltarea unei probe de sânge, care apoi este analizată în laborator pentru determinarea concentrației de creatinină. Testul de creatinină serică este un test de sânge standard, care este utilizat pentru a evalua funcția renală.

Valorile normale ale creatininei serice variază în funcție de vârstă, sex și masa musculară a individului. Astfel, nivelul de creatinină serică este mai mare la bărbați decât la femei din cauza masei musculare mai mari. De asemenea, nivelul de creatinină poate scădea la vârstnici și la persoanele cu o masă musculară redusă. (1); (2)

pentru femei, valorile normale se încadrează între 0,5 și 1,1 mg/dL;

pentru bărbați, intervalul normal este cuprins între 0,7 și 1,3 mg/dL.

Este important de menționat că aceste valori pot varia în funcție de laboratorul care efectuează testul.

Factori care pot influența nivelul de creatinină serică

Nivelul de creatinină serică poate fi influențat de diverși factori, precum:

hidratarea;

consumul de proteine;

activitatea fizică intensă;

utilizarea unor medicamente.

Consumul de carne și alte alimente bogate în proteine poate duce la creșterea temporară a nivelului de creatinină serică, deoarece organismul descompune creatinina din aceste alimente și o eliberează în sânge. O dietă bogată în proteine ​​a dus la o creștere semnificativă a nivelului de creatinină serică la subiecții sănătoși. (3)

Pentru a obține cele mai precise rezultate, este de preferat să eviți consumul de proteine cu cel puțin 24 de ore înainte de testare, să bei suficiente lichide și să eviți activitatea fizică intensă.

Anumite medicamente și suplimente, cum ar fi antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS), diureticele, cimetidina și suplimentele de creatină, pot afecta nivelul de creatinină serică. Prin urmare utilizarea AINS poate duce la creșterea nivelului de creatinină serică.

Este important să comunici cu medicul despre toate medicamentele și suplimentele pe care le iei pentru a evalua corect nivelul de creatinină. (4)

Cauzele posibile ale creșterii nivelului de creatinină serică

Cauzele posibile ale creșterii nivelului de creatinină serică includ:

problemele renale. Insuficiența renală acută sau cronică sau obstrucția căilor urinare sunt afecțiuni care duc la scăderea capacității rinichilor de a filtra și elimina creatinina din organism, ceea ce duce la un nivel crescut de creatinină în sânge;

consumul excesiv de proteine și deshidratarea. Dieta bogată în proteine poate crește producția de creatinină în organism, în timp ce deshidratarea poate afecta funcția renală și capacitatea rinichilor de a elimina creatinina.

expunerea la toxine, cum ar fi metale grele, alcoolul și drogurile, poate afecta sănătatea rinichilor și poate duce la creșterea nivelului de creatinină în sânge;

afecțiuni musculare, precum distrofia musculară sau rabdomioliza, care determină descompunerea rapidă a țesutului muscular, eliberând astfel creatinina în sânge.

În concluzie, creatinina serică este un indicator important al funcționării rinichilor și a sănătății generale, iar monitorizarea nivelului acesteia poate ajuta la identificarea unor probleme de sănătate în timp util. O creștere a nivelului de creatinină serică poate fi cauzată de numeroși factori, printre care afecțiuni renale, deshidratare sau consumul excesiv de proteine. Nu ezita să discuți cu medicul tău despre rezultatele testelor și recomandările adecvate în cazul în care nivelul de creatinină serică este crescut!

