8 medalii de aur pentru România la Campionatele Europene de Canotaj Under23

România a încheiat Campionatele Europene de Canotaj la Tineret (Under23), desfășurate la Krefeld, Germania, cu o performanță remarcabilă: nouă medalii, dintre care opt de aur și una de argint.

România se situează astfel pe locul 1 pe națiuni în probele olimpice, înaintea unor țări precum Germania, Elveția, Italia, Polonia sau Marea Britanie. Federația Română de Canotaj a participat la Campionatele Europene Under23, desfășurate în perioada 26-27 august, cu 12 echipaje compuse din 35 de sportivi.

Prima medalie de aur pentru țara noastră a fost obținută, în proba de patru rame cu cârmaci feminin (BW4+), de echipajul format din Ana-Maria Matran, Larisa-Andreea Bogdan, Manuela-Gabriela Lungu, Elena-Diana Suta și Rucsandra Ioana Bucșa.

A doua medalie de aur a fost obținută în proba de patru rame cu cârmaci masculin (BM4+), prin echipajul format din Gheorghe Morar, Eduard Angel Moldovan, Cristian-Vasile Nicoară, Andrei Hemen și Maria-Antonia Iancu. Sportivii noștri s-au impus în fața echipajelor din Polonia și Ucraina.

În finala probei de dublu rame feminin (BW2-), sportivele Estera-Costina-Beatrice Vîlceanu și Andreea Petras s-au impus în fața echipajelor din Polonia și Austria și au adus României a treia medalie de aur.

După o cursă cu un finish extraordinar, Andrei Mândrilă și Claudiu Neamțu au cucerit medalia de aur la proba de dublu rame masculin (BM2-). Podiumul a fost completat de Slovenia și Norvegia.

A cincea medalie de aur pentru România a fost câștigată în proba de patru rame masculin (BM4-), prin echipajul format din sportivii Sebastian Timiș, Alexandru Gherasim, Andrei-Petrișor Axintoi și Iliuță-Leontin Nuțescu.

Sportivele din barca de 8+1 feminin (BW8+), Estera-Costina-Beatrice Vilceanu, Andreea Petras, Elena Silvia Mocanu, Georgelia Stoica, Ana-Maria Matran, Larisa-Andreea Bogdan, Manuela-Gabriela Lungu, Elena-Diana Suta și Rucsanda-Ioana Bucsa, au devenit campioane europene de tineret, câștigând medalia de aur după o cursă încheiată cu timpul de 06:30,83.

Aur a obținut țara noastră și în proba de dublu vâsle feminin (BW2x), medalie câștigată de sportivele Alexandra Ungureanu și Iulia-Liliana Bălăucă. Podiumul a fost completat de echipaje din Elveția și Grecia.

Ultima medalie de aur de la Campionatele Europene de Tineret pentru România a fost câștigată de Constantin Emanuele Sterea, Gheorghe Scripcaru, Cristian-Vasile Nicoară, Alexandru Gherasim, Andrei-Petrișor Axintoi, Claudiu Neamțu, Andrei Mândrilă, Iliuță-Leontin Nuțescu și Maria-Antonia Iancu în proba de 8+1 masculin (BM8+).

Daria-Ioana Dinulescu, Andreea-Fabiola Iorgovan, Valentina Amalia Azoiței și Alexandra-Cornelia Ionel au câștigat medalia de argint în proba de patru rame feminin (BW4-), după o finală extrem de strânsă. Sportivele au încheiat cursa cu un timp de 07:02,56, la o distanță de doar 00,81 de echipajul din Marea Britanie, clasat pe prima poziție.

Sportivii din barca de patru vâsle masculin (BM4x), Dragoș Valentin Peia, Andrei-Vlad-Robert Vătămaniuc, Ovidiu Cristian Badea și Ionuț Pavel s-au clasat pe locul 6 european.

În Finala B a probei de simplu vâsle masculin (BM1x), Marius-Ionel Bodnar s-a clasat pe locul 3, ocupând astfel poziția 9 în clasamentul general.

Tot în Finala B a concurat și echipajul de dublu vâsle masculin (BM2x), compus din Costi-Daniel Neagoe și Marian Ștefan Dunca. Sportivii au încheiat cursa pe locul 4, astfel că ocupă poziția 10 în clasamentul general.

„În ultimii ani, România a tot demonstrat faptul că are cel mai bun lot de tineret din Europa, iar în 2023 am continuat această tradiție frumoasă. Nouă medalii, dintre care opt de aur și una de argint, reprezintă o performanță extraordinară și o dovadă a faptului că am reușit să formăm un lot de tineret extrem de valoros. Rezultatele lor sunt lăudabile și semnifică un viitor cu multe medalii strălucitoare pentru canotajul românesc.

Țin să îi felicit pe sportivi, antrenori, echipă medicală și întregul colectiv tehnic care a contribuit la aceste rezultate ce plasează din nou România pe locul 1 în clasamentul pe medalii. Mulțumim de asemenea și partenerilor Federației Române de Canotaj, deoarece fără ei sportivii nu ar avea susținerea necesară pentru a obține aceste performanțe”, declară Elisabeta Lipă, Președintele Agenției Naționale pentru Sport.