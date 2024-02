Fiica unei legende din Giulești i-a luat Cupa României Rapidului!

Voleibalistă la Târgoviște, Sânziana Motroc, fata fostului fotbalist Florin Motroc și nepoata lui Ion Motroc, a cucerit Cupa României, după o finală nebună contra Rapidului.

Dramatism la cote înalte în meciul pentru câștigarea Cupei României, unde CSM Târgoviște și Rapid s-au duelat în 5 seturi pline de suspans. CSM a condus cu 2-0, a fost egalată, dar, după un decisiv spectaculos, a cucerit trofeul, al doilea după succesul din 2016.

Una dintre artizanele victoriei a fost Sânziana Motroc, voleibalistă care provine dintr-o familie de rapidiști 100%; tatăl ei fiind fostul fotbalist Florin Motroc, iar bunicul, Ion Motroc.

“Am așa un sentiment ciudat, dar mă bucur pentru echipa mea. Și tata se bucură, oriunde aș fi. Știu la perfecție imnul Rapidului, prima dată pe Giulești am fost când eram în burta mamei” – Sânziana Motroc, componentă a echipei de volei CSM Târgoviște.

Antrenorul CSM-ului, Branko Gajic, și-a lăudat fetele pentru modul în care au reușit să revină în meci, după ce au fost egalate la 2.

“Am avut încredere în echipă, au arătat caracter când a fost cel mai greu moment. A fost o nebunie de meci, totul a fost posibil. Când am câștigat campionatul și Cupa Greciei a fost mai greu, dar aici a fost mai frumos. Nu avem timp de mare sărbătoare, pentru că miercuri avem meci în campionat cu Voluntari” – Branko Gajic, antrenor volei CSM Târgoviște.

Micuța Chantal, mascota echipei

Ariana Pîrv, cea mai experimentată jucătoare de la CSM Târgoviște, este fericită că a reușit să cucerească un trofeu în România, după cele câștigate în Italia și Grecia. În plus, voleibalista are un motiv în plus de bucurie: a jucat în fața fiicei de 1 an si jumătate.

“Este mascota noastră, după fiecare meci câștigat o iau în brațe și o pup, pentru a avea noroc la următorul meci. Cu siguranță îmi voi face un tatuaj să-mi amintesc despre acest trofeu. A fost o senzație minunată să cuceresc acest trofeu, pentru că am traversat o perioadă grea. Sunt mândră de echipa mea, de colege și sunt fericită că am revenit în România” – Ariana Pîrv, componentă a echipei de volei CSM Târgoviște.

Voleibalistele vor prezenta trofeul fotbaliștilor de la Chindia

Președinte onorific la CSM Târgoviște, Gabriel Boriga a recunoscut că nu se aștepta ca echipa sa că cucerească trofeul.

“A fost un fel de Misiune Imposibilă 4, pentru că echipele cu care am jucat au nume și bugete mult mai mari decât noi. Nu-mi imaginam acest final, dar am dovedit că banii nu înseamnă totul în volei, ci echipa, determinarea și unitatea. Sunt foarte mândru de ceea ce a reușit această echipă minunată” – Gabriel Boriga, președinte onorific la CSM Târgoviște.

Președinte și la echipa de fotbal de puțin timp, Gabriel Boriga le va prezenta acestora trofeul cucerit de fete.

“Normal că vom merge cu fetele la echipa de fotbal, să le arătăm care este modelul de urmat și cum performanța la nivel înalt nu înseamnă doar bani, ci multe alte aspecte pe care fetele le-au depășit. În volei sunt de peste 10 ani, iar în fotbal de 10 zile, dar, dacă aș putea, aș aduce în fotbal determinarea de la volei” – Gabriel Boriga, președinte onorific la CSM Târgoviște.

Adin Cojocaru, președinte la Federația Română de Volei, s-a declarat mulțumit de ceea ce a văzut în Final Four-ul de la Mioveni.

“Au fost trei meciuri spectacol și ne dorim să fie așa mereu. Mă așteptam la partide bune, jocuri echilibrate, unde nu există favorite clare. Mă bucur că reușim să creștem cu fiecare eveniment. Și din punct de vedere organizatoric am fost bine, am pus o suprafață de joc, după modelul implementat în cupele europene” – Adin Cojocaru, președinte Federația Română de Volei.

FINALA

CSM Târgoviște – CS Rapid București: 3-2 (25-23; 25-18; 24-26; 29-32; 15-11).

SEMIFINALE

Rapid București – Dinamo București 3-2 (18-25, 33-31, 25-20, 20-25, 18-16).

Volei Alba Blaj – CSM Târgoviște 1-3 (26-28, 20-25, 25-16, 21-25)