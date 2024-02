„Mamma Mia!” se joacă weekend-ul acesta pe scena Sălii Palatului. Un celebru actor de musical din Marea Britanie, în distribuția show-ului!

“Mamma Mia!”, cel mai faimos musical din Romania, revine weekend-ul acesta pe scena Salii Palatului din Capitala, intr-o noua reprezentatie de zile mari, asta dupa ce in ultimii cinci ani spectacolul a fost vazut de peste 80.000 de romani. Pana acum productia a avut nu mai putin de 33 de reprezentantii in tara noastra, in noua orase, dintre care doar 20 in Bucuresti, unde fiecare spectacol a fost sold-out de fiecare data.

Avand ca de obicei o distributie de exceptie, din care fac parte nume consacrate precum Loredana, Horia Brenciu, Adrian Nour, Anca Turcasiu, Silviu Mircescu, Bianca Purcarea si Rodica Stefan, reprezentatia “Mamma Mia!” de pe 1 martie vine si cu o surpriza de Martisor. Stuart Hickey, unui dintre cei mai faimosi actori de musical din Marea Britanie, va urca pe scena Salii Palatului alaturi de artistii romani, ca invitat special. Stuart a obtinut recunoastere internationala datorita rolului sau din musicalul Evita al celebrului compozitor de musicaluri, Andrew Lloyd Weber. In prezent Stuart Hickey locuieste la Londra, jucand in mai multe musicaluri din West End, acesta avand la activ si spectacole la celebrele Royal Albert Hall, Birmingham NEC, dar si Wembley Arena alaturi de Elton John.

Datorita cererii mari de bilete pentru spectacolul din 1 martie, organizatorii de la Musicals.ro au decis suplimentarea locurilor si deschiderea intregii capacitati a Salii Palatului. Biletele pentru spectacolul sunt disponibile in exclusivitate in reteaua iabilet.ro, fiind cadoul perfect pentru Martisor sau Ziua Femeii, 8 martie.

Artistii vor dansa si vor canta alaturi de spectatori pe muzica inspirata de celebra formatie ABBA, intr-o poveste despre dragoste si familie, plina de energie, amuzament si culoare. Grandioasa productie aduce in fata publicului numere de dans dinamice, o coregrafie spectaculoasa, nu mai putin de 200 de costume si 23 de piese ale trupei ABBA, traduse si adaptate in limba romana de Ernest Fazekas. Publicul prezent se va putea bucura de hituri legendare precum „Mamma Mia!”, „Voulez-vous”, „Dancing Queen” sau „The winner takes it all”, garantand celor prezenti o experienta de neuitat.

„Mamma Mia!“ prezinta povestea lui Sophie, o tanara aflata in ajunul nuntii, care isi doreste sa-si cunoasca tatal natural si sa fie condusa de acesta la altar. Tanara se confrunta cu trei posibile variante, asa ca decide sa-i invite pe mica insula greceasca pe toti cei trei barbati din trecutul romantic al mamei sale, fara a le dezvalui motivul. Lucrurile vor lua intorsaturi complet neasteptate, care vor crea multe momente amuzante si vor incanta publicul prezent.

Mamma Mia! este al 8-lea cel mai longeviv musical de pe Broadway si al 9-lea cel mai longeviv show din toate timpurile

In „Mamma Mia!“ musicalul care a cucerit intreaga lume si care a fost urmarit pana acum de 60 de milioane de oameni din 50 de tari, in 16 limbi diferite, personajele spun o frumoasa poveste despre iubire, relatii, prietenie, pe versurile melodiilor trupei ABBA, care va impresiona si publicul roman datorita distributiei si a productiei de amploare. Povestea scrisa de Catherine Johnson este imaginata in paradisul unei insule grecesti.

Musicalul a fost lansat in 1999 la Londra, in West End si apoi in Statele Unite ale Americii, pe Broadway. Dramaturga Catherine Johnson si producatoarea Judy Craymer au creat acest spectacol inspirandu-se din cantecele compuse de Benny Anderson si Bjorn Ulvaeus, fosti membri ai formatiei ABBA. Titlul musicalului este hitul grupului din anul 1975, melodia „Mamma Mia!”. Musicalul a intrecut productii originale de pe Broadway, precum „The Sound of Music”, „The King and I” si „Damn yankees”. „Mamma Mia!“ este al 8-lea cel mai longeviv musical de pe Broadway si al 9-lea cel mai longeviv show din toate timpurile, cu peste 5.000 de reprezentatii.

Datorita succesului international inregistrat, povestea a fost adaptata pentru marele ecran in 2008, cu actorii Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth si Stellan Skarsgård in rolurile principale, iar in 2018 a fost lansat filmul Mamma Mia 2.

„Mamma Mia!” a avut premiera in mai mult de 440 orase mari ale lumii, mai multe decat orice alt musical din istorie. Spectacolul „Mamma Mia!” a primit premiul de platina in Marea Britanie si Irlanda, iar in Australia, Austria, Irlanda, Noua Zeelanda, Norvegia si Suedia a primit aurul. A fost nr. 1 in topurile de albume iTunes in peste 40 de piete si a fost pe primul loc in topurile Official Album Charts in 7 piete globale. Rolul Tanya a fost oferit initial lui Cher. Cu toate acestea, a fost nevoita sa refuze rolul din cauza turneului pe care il avea atunci. Din fericire, ea a semnat mai tarziu pentru a juca in continuarea filmului „Here We Go Again”, interpretand personajul Ruby. In filmul „Mamma Mia!” sunt folosite fotografii personale cu actori, iar in scenele “Dancing Queen” si “Our Last Summer,” gasim fotografii cu Amanda Seyfried din copilarie si adolescenta.

„Mamma Mia!”, un spectacol produs de Musicals.ro

Musicals.ro este alcatuita dintr-o echipa de profesionisti cu experienta indelugata, care de-a lungul ultimilor 15 ani a demarat si a fost implicata in realizarea mai multor spectacole de mare succes precum Fantoma de la Opera, Romeo si Julieta, Rebecca, Crai Nou My Fair Lady si Mamma Mia!