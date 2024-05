Eurodeputatul Maria Grapini, mesaj de Ziua Națională a Tineretului: România are nevoie de un tineret responsabil, implicat și educat! Cu toții trebuie să-i sprijinim pe tineri să înțeleagă rolul lor!

Europarlamentarul Maria Grapini, membru în grupul S&D, a transmis un emoționant mesaj, cu ocazia Zilei Naționale a Tineretului.

“În cariera mea profesională, dar și în cea politică, am susținut tinerii, am făcut mentorat antreprenorial și politic și i-am îndrumat pe aceștia spre formarea unei cariere profesionale bazată pe vocație, dăruire și multă muncă.

Cred că tinerii din România au nevoie de încrederea că “se poate” aici, la noi acasă. Trebuie să li se transmită încă de pe băncile școlii sentimentul ca sunt importanți pentru viitorul lor, dar și al României!

Consider că România are nevoie acum, mai mult ca niciodată, de o generație tânără, implicată în schimbarea în bine a țării, în modernizarea, reformarea și recredibilizarea instituțiilor statului român. Am lucrat și lucrez cu tinerii și știu că noi, cei cu o experiență de viață mai mare, avem obligația să transferăm încredere, responsabilitate și experiența noastră tinerilor, pentru a avea eficiență, dinamism și credibilitate în societate. Doar împreună putem găsi rețeta succesului.

Am spus și voi reafirma cu fiecare ocazie că România are nevoie de un tineret responsabil, implicat și educat!

Toți trebuie să-i sprijinim pe tineri să înțeleagă rolul lor!

Urez un sincer „La multi ani!” tuturor tinerilor, iar celor plecați pe alte meleaguri le doresc să aibă dorința de a se întoarce acasă!”, a precizat eurodeputatul Grapini.

De menționat faptul că Ziua Națională a Tineretului a fost instituită prin Legea 425/2004 și este serbată în data de 2 mai.