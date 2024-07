Damian Drăghici a inaugurat Școala Primară & Grădiniță din inima comunității rome din cartierul Moglănești, județul Harghita, renovate de Asociatia BookLand!

Artistul Damian Draghici a acceptat invitatia de a deveni Ambasador BookLand si de a inaugura Scoala Primara & Gradinita din cartierul Moglanesti al municipiului Toplita, judetul Harghita, renovate de Asociatia BookLand. Lucrarile au avut loc in perioada Iulie 2023 – Mai 2024, iar valoarea totala a investitiei a fost de 225.000 EURO, din care 180.000 EURO a reprezentat contributia BookLand prin sponsorizari atrase, iar 45.000 EURO contributia Primariei Toplita, care a achitat integral manopera si, in plus, a asigurat cazarea si masa muncitorilor.

Prezent la inaugurare, Ambasadorul Damian Draghici a vizitat scoala & gradinita renovate si a petrecut timp in comunitate, unde a facut cunostinta cu elevii, parintii si cadrele didactice, impartasind din emotiile acestora.

„Ma bucur mult sa fac parte din aceasta culoare, bucurie, muzica si dans, care a avut loc la inaugurarea Scolii Primare si Gradinitei din Moglanesti, unde am participat ca Ambasador BookLand. Am vazut multe la viata mea, dar acest proiect a avut un impact emotional, am stat non stop cu nodu-n gat si cu lacrimi… M-a emotionat foarte mult abordarea, felul in care au renovat cei de la BookLand totul si organizarea celor de la scoala. Se vede ca au pus mana de la mana sponsorii ca sa faca ceva incredibil pentru acei superbi copilasi care au dansat si s-au bucurat… Avem nevoie de initiative de genul acesta, avem nevoie de oameni care sa fie dedicati, care vor sa se implice si care dau din sufletul lor ceva pentru celelalte suflete. Intotdeauna sunt alaturi de initiative ca acestea! Si eu am fost acel copilas si cred ca noi toti trebuie sa nu uitam ca suntem copii inauntrul nostru si ar trebui sa ii ajutam pe ceilalti. Si singurul motiv pentru care suntem pe Pamantul asta este sa fim in serviciul altora. Deci, Doamne-ajuta! Felicitari, BookLand! Felicitari, copiilor si Doamne-ajuta tuturor!” – Damian Draghici, Instrumentist, compozitor, producator muzical & Ambasador BookLand.

„Pe masura ce anii au trecut, scoala noastra s-a confruntat cu o serie de provocari. Reducerile de fonduri amenintau mereu sa o inchida, dar conducerea scolii si doamnele invatatoare nu au renuntat niciodata sa lupte pentru resurse si pentru a se asigura ca fiecare copil primea atentia si sprijinul de care avea nevoie pentru a reusi. Am cautat constant sprijin pentru a-i ajuta pe elevii nostri sa beneficieze de conditii de studiu care sa le creasca motivatia pentru frecventarea cursurilor, conditii care sa sustina faptul ca desi sunt romi, sunt o mare si relevanta parte din intregul comunitatii noastre. Prin renovarea acestei scoli in mod special, Asociatia BookLand promoveaza un mesaj puternic de egalitate si incluziune. Copiii de etnie roma au acum acces la aceleasi conditii de educatie ca si ceilalti copii, chiar superioare, acest lucru contribuind la reducerea discriminarii si la integrarea lor in societate. Este un pas important spre construirea unei societati echitabile si echilibrate, in care fiecare copil are sansa de a-si valorifica potentialul. Imbunatatirea infrastructurii scolare are un impact pozitiv si asupra comunitatii locale, parintii vazand in aceasta initiativa un exemplu de investitie in viitorul copiilor lor. Acest lucru creeaza un sentiment de mandrie si incurajeaza implicarea activa a parintilor in viata scolii. Din multe inimi, mici si mari, multumim Asociatiei BookLand pentru darul plin de forma si fond oferit copiilor si comunitatii rome din Moglanesti!” – Maria-Alexandra Urban, Directoare Scoala Gimnaziala „Miron Cristea” Toplita si structura Scoala Primara Moglanesti, judetul Harghita

„Daca dorim o societate puternica, trebuie sa privim scoala si educatia drept un obiectiv strategic. Iar una dintre premisele acestei realizari este infrastructura scolara – locul unde elevii si profesorii isi desfasoara activitatea. Pentru noi acest loc a fost redefinit, revigorat si reinsufletit de Asociatia BookLand, prin proiectul „Impreuna CONSTRUIM oameni”, care alaturi de sponsori, constructori si toti cei care au pus umarul au reusit sa ne daruiasca o scoala moderna in care elevii romi sa beneficieze de conditii normale de studiu pentru o integrare si o acomodare mai usoara in sistemul educational si in societate. Va multumim pentru tot ceea ce ati facut pentru Scoala Primara Moglanesti si pentru elevii nostri!” – Vasile Popoviciu, Informatician si profesor de Informatica si TIC.

„Ce am facut luni in sir la Scoala Primara & Gradinita din Moglanesti? La interior am dat la o parte dusumele si parchetul vechi, am turnat sape, am spart ziduri si am creat goluri pentru usi (sau le-am umplut cu BCA), am montat tavane din profile metalice si placi gips-carton, am refacut instalatia electrica montand noi corpuri de iluminat si am creat un hol, separandu-l de sala de clasa printr-un perete fals. Apoi am zugravit vesel peretii si am montat parchet in toate salile in care, ulterior, am adus mobilier aratos si noi table scolare, celelalte avand peste 90 de ani vechime. La exterior am anvelopat cladirea cu polistiren de cea mai buna calitate, apoi am dat cu tencuiala decorativa (si ce pervazuri frumoase ne-au iesit!). Am reparat temelia, am refacut sageacul din placi OSB si am montat gresie pe scarile de acces. Si am si pavat curtea. Apoi ne-am apucat de gard – l-am dat jos pe cel vechi, am turnat o fundatie noua si am montat unul metalic, cu porti trainice. Dupa ce ne-a iesit autorizatia de construire mult asteptata, ne-am apucat de camera centralei – adio sobe care afumau salile de clasa si consumau multe lemne! Si-au facut locul in scoala caloriferele si „venele” prin care sa curga caldura (cu sapaturile aferente pentru conectarea centralei cu scoala). Micuta cladire a inceput cu fundatia, stalpii de rezistenta, peretii in BCA, tavanul turnat din ciment pe placile OSB, structura de lemn pentru acoperis, tigla de tabla si sistemul pluvial, precum si un stralucitor cos de fum. La interior am capitonat-o cu placi gips-carton antifoc, iar dupa stratul de amorsa si glet fin, am zugravit-o si pavat-o cu pavelele care ne-au ramas (sa fim si eficienti, si anti-foc). Bineinteles ca i-am pus si usi si geamuri din tamplarie PVC, iar la interior din lemn, alaturi de corpuri de iluminat si calorifere. V-am spus ca am construit si o toaleta de serviciu in micuta cladire? Si, dupa cum va puteti imagina, instalarea centralei termice nu a fost mic lucru… dar ne-a iesit totul!”– Mihaela Petrovan, Presedinta Asociatiei BookLand.

Costurile de renovare au fost de 225.000 EURO, din care 45.000 EURO a fost contributia Primariei Toplita, care a achitat integral manopera si a asigurat cazarea si masa muncitorilor. Restul sumei a fost acoperita de cei 50 de parteneri ai proiectului – companii si asociatii care sustin misiunea educationala BookLand in mediul rural: Leroy Merlin, CEC Bank, SAP, Vopseaua Oskar, Asevi, Novomatic, Somaco Grup Prefabricate, Decathlon, Sipex, Siniat, UniCredit, Elis Pavaje, Serv Class, Coca-Cola HBC, Zentiva, Stift Lux Design, Porta Doors, Turbomecanica, Zahar Margaritar, Raveli, Asociatia Bine Pentru Oameni, Titan Machinery, Rehau, Terra Gres, European Pastry, MaxBet, Kronospan, Caparol, Hirsch Porozell, Masterplast, Secpral, Xella, Mindo, Niko, Instal Impex, MaxBau, Alumin Plast, Foundever, Picsart, Holver, Echipa de Tamplarie, Romprofix, Ravago, Kovostroj, Real Grup Invest, Policolor, Almalux Lighting, Famous Roses, ATIP Design si Promis Advertising.

Cu aceasta ultima institutie de invatamant inaugurata se incheie programul „Renovare scoli in mediul rural” prin care Asociatia BookLand a reabilitat 80 de scoli si gradinite din satele Romaniei in perioada 2020 – 2024, in beneficiul a peste 15.000 de elevi anual. Asociatia a reusit aceasta performanta motivand autoritatile si comunitatile locale sa se implice, dar si mobilizand sute de companii private sa contribuie cu bani, materiale de constructii sau servicii de transport prin redirectionarea celor 20% din impozitul pe profit/venit, conform Legii Sponsorizarii nr. 32/1994 sau Ordinului 1679/2022 prin formularul 177. Un exemplu de parteneriat public-privat care creeaza un viitor mai bun si sustenabil pentru copiii din satele Romaniei, contribuind la schimbarea mentalitatilor si atitudinii privind importanta educatiei in comunitatile rurale!

In 2024, BookLand face pasul urmator, pentru a se ocupa nu doar de cladirile in care invata copiii din mediul rural, ci si de educatia lor propriu-zisa si apoi de inserarea lor in campul muncii. In vara aceasta asociatia incepe sa construiasca primul sau Campus Preuniversitar Profesional in sistem Dual din mediul rural in comuna Vulturesti din judetul Arges (cu ciclurile primar-gimnazial-liceal-postliceal) cu scopul de a forma, din 2025, muncitorii calificati de care Romania are atata nevoie. Dascali pasionati si motivati vor preda in acest centru educational 100% modern, pus GRATUIT la dispozitia elevilor si dotat cu toate facilitatile necesare pentru a sustine performanta educationala & profesionala (cu sali de clasa ‘scoase’ in natura, ateliere de lucru, laboratoare, biblioteca, sala de spectacole, facilitati sportive, amfiteatru in aer liber, spatii de relaxare, mini-ferma de animale, cantina, brutarie, spalatorie, livada, gradina de legume si solar). Asociatia si-a propus astfel sa revolutioneze invatamantul profesional, implementandu-l acolo unde-i sade mai bine – la sat -, deruland programe in sistem dual alaturi de agentii economici carora le va pregati teoretic si practic viitorii angajati, invatandu-i carte si meserii pe copiii de la sat, unde, azi, 1 din 2 elevi abandoneaza scoala dupa clasa a VIII-a, 4 din 10 nu trec de nota 5, iar 9 din 10 sunt analfabeti functional.

Investitia in amenajarea celor 7.2 ha de teren este estimata la peste 5 milioane EURO, iar experienta dobandita in Arges va defini un best practice pentru viitoarele campusuri in sistem dual pe care BookLand le va ridica la sat, in fiecare judet din tara, pentru a incuraja stabilitatea, sustenabilitatea si prosperitatea mediului rural.

Toti cei care impartasesc viziunea BookLand pentru sanse egale la educatie de calitate pentru elevii de la sat se pot alatura demersului donand 2 euro lunar printr-un SMS cu textul CONSTRUIM la 8845 sau achizitionand Soricelul BookLand.

De peste 13 ani BookLand contribuie la sublinierea importantei educatiei si dezvoltarii personale prin Intalnirile BookLand Evolution, care faciliteaza liceenilor cu rezultate excelente la invatatura dialogul cu varii personalitati, prin Taberele Coolturale BookLand, care le ofera copiilor un mix de activitati educationale si distractive in mijlocul naturii, dar mai ales prin Renovarea & Dotarea scolilor. „Impreuna CONSTRUIM oameni” inseamna azi sute de companii din mediul privat, autoritati locale, profesori-parinti-elevi care, la indemnul Asociatiei BookLand, si-au dat mana pentru a contribui la renovarea si dotarea scolilor de la sat. Reprezentativ pentru Romania, acest parteneriat public-privat a fost posibil datorita obiectivului comun de a reduce abandonul scolar din mediul rural oferindu-le elevilor sansa la o educatie de calitate in cladiri sigure, moderne si prietenoase care ofera o perspectiva pentru o comunitate durabila. Rezultatul in ultimii 4 ani? 80 de scoli rurale renovate & echipate, 15.000 de copii anual care vin cu drag la scoala, rezultate mai bune la invatatura si premisele unei vieti implinite. In 2025 BookLand va inaugura primul Campus Privat Preuniversitar Profesional in sistem Dual din mediul rural, locul in care educatia se intalneste cu dezvoltarea economica sustenabila, asigurandu-le tinerilor locuri de munca, stabilitate si un nivel de trai mai bun. Mobilizarea exemplara reusita de Asociatia BookLand a fost recunoscuta printre bunele practici incurajate de Guvernul Romaniei in Raportul National Voluntar al Romaniei, prezentat la Forumul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabila (New York, 2023).