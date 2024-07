Libris.ro: Ce cărți pun românii în bagajul de vacanță

„Baiatul cu pijamale in dungi” (John Boyne), „Hotul de carti (Markus Zusak) si “Cititorul din pestera” (Rui Zink) sunt cele mai comandate carti de beletristica in prima jumatate a acestei veri, arata o analiza a Libris.ro, librarie online de referinta pe piata din Romania. Media comenzii plasate pe Libris in prima jumatate a verii este similara mediei anuale si se situeaza in jurul valorii de 127 lei. Cosul mediu de cumparaturi contine 4 carti, iar cele mai multe comenzi s-au plasat din Bucuresti, Cluj, Iasi, Prahova, Timis, urmate de judetele Brasov, Constanta, Arges, Sibiu si Suceava.

Eric-Emmanuel Schmitt, Marc Levy, F. M. Dostoievski, Gabriel Garcia Marquez si Geronimo Stilton sunt cei mai bine vanduti autori straini ai primei jumatati de an, iar Ioana Parvulescu, Niculina Gheorghita, Leon Danaila, Dan-Silviu Boerescu si Dorin Bujdei sunt autorii romani cu cele mai multe carti vandute pe Libris in primele sase luni din 2024.

Cartile in limba engleza continua sa creasca in popularitate, categoria inregistrand o crestere de 30% fata de perioada similara din anul trecut. Volumele ce fac parte din serii populare pe Tik Tok domina topul volumelor in limba engleza vandute de Libris. De asemenea, desi la nivel international volumele ce se incadreaza in genul literar hibrid romantasy intra deja de multa vreme pe lista celor mai vandute carti, in Romania acestea isi fac simtita prezenta in acest an, cand 5 din cartile din top 10 pot fi incadrate astfel.

Acestea se adreseaza in special cititorilor tineri, din categoria 18-25 ani, care pot savura atat magia si misterul unor lumi fantastice, cat si complexitatea si intensitatea unor povesti de dragoste.

Alte 3 titluri din topul celor mai vandute volume in limba engleza sunt povesti de dragoste ce fac parte din serii care se bucura de o vizibilitate uriasa pe retelele de socializare, in special pe Tik Tok.

Top 10 volume de beletristica in 2024 pe Libris.ro

Cat timp infloresc lamaii – Zoulfa Katouh Baiatul cu pijamale in dungi – John Boyne Hotul de carti – Markus Zusak Ne vedem in august – Gabriel Garcia Marquez Furia – Alex Michaelides Mandibula lui Cain – Edward Powys Mathers Cititorul din pestera – Rui Zink Numele mi-l stie vantul – Isabel Allende Din cer au cazut trei mere – Narine Abgarian Insula copacilor disparuti – Elif Shafak

Top 10 cele mai vandute carti de Dezvoltare Personala

Mindreader – David J. Lieberman Legaturile care ne tin in viata – Rebecca Shankland, Christophe Andre Curajul de a nu fi pe placul celorlalti – Ichiro Kishimi, Fumitake Koga Stilurile de atasament – Amir Levine, Rachel S.F. Heller Cuvintele iti modeleaza creierul – Andrew Newberg, Mark Robert Waldman Arta manipularii – Kevin Dutton Atomic Habits – James Clear Cele cinci limbaje ale iubirii. Ed. 6 – Gary Chapman Cand corpul spune nu – Gabor Mate Cum sa comunici cu oricine – Leil Lowndesn

Top 10 cele mai vandute volume pentru copii

101 povesti de noapte buna Calendarul in povesti – Adriana Monica Gheorghiu, Iulian Bogaciev 99 povesti cu litere mari pentru pitici si bunici Darwin. Expeditia pe Beagle – Jeremie Royer, Fabien Grolleau Povesti terapeutice pentru copii mici si mari – Cristina-Angela Tohanean, Mirela Tiganas 500 de adevaruri incredibile si trasnite 101 povesti cu animale 500 de adevaruri uimitoare si amuzante Sa invatam sah – Milorad Kovacevic, Goran Milisavljevic Copacul cu 52 de etaje – Andy Griffiths, Terry Denton

Top 10 cele mai vandute volume in engleza

Concise 48 Laws Of Power – Robert Greene Twisted Lies. Twisted #4 – Ana Huang Powerless. The Powerless Trilogy #1 – Lauren Roberts A Court of Thorns and Roses. A Court of Thorns and Roses #1 – Sarah J. Maas A Curse for True Love. Once Upon A Broken Heart #3 – Stephanie Garber King of Sloth. Kings of Sin #4 – Ana Huang House of Flame and Shadow. Crescent City #3 – Sarah J. Maas Icebreaker. Maple Hills #1 – Hannah Grace The Assassin’s Blade. Throne of Glass #0.1-0.5 – Sarah J. Maas Matilda. Special Edition – Roald Dahl

Lecturile verii: Ce titluri recomanda librarii Libris

Cand vine vorba de lecturi de vacanta, romanii se orienteaza in special spre carti de beletristica, dar si de business sau dezvoltare personala, arata datele Libris.ro.

Pornind de la preferintele si comportamentul de consum al cititorilor, librarii Libris recomanda o selectie de lecturi ideale pentru vacanta de vara. Fie ca cititorii prefera thrillere psihologice, povesti de dragoste sau romane de fictiune, aceste titluri sunt menite sa transforme orice vacanta intr-o experienta literara relaxanta. Printre recomandarile librarilor Libris se numara: „Ochii Monei” de Thomas Schlesser, „Castelul din orasul meu” de Ioana Baldea Constantinescu, „Menajera e cu ochii pe tine” de Freida Mcfadden, „Straini” de Taichi Yamada, „Iti place mai intunecat” de Stephen King, „Cartea gastei” de Yiyun Li, „Libraria uitata din Paris” de Daisy Wood, „Bridgerton: Romancing MR Bridgerton„, „When the Moon Hatched. Moonfall #1” de Sarah A. Parker si „How to Solve Your Own Murder” de Kristen Perrin.

De asemenea, pentru cititorii care doresc sa profite de timpul liber din vacanta de vara pentru a-si dezvolta abilitatile si competentele, librarii Libris recomanda o serie de carti de business si dezvoltare personala, respectiv „Povestea ta are sens” de Raluca Anton, „Supercomunicatori” de Charles Duhigg, „Emotii coplesitoare” de Mollie West Duffy si Liz Fosslien, „Psych. „Povestea mintii umane” de Paul Bloom, „Efectul anticiparii. Un nou mod de a gandi” de David Robson, „Actul creativ: un mod de viata” de Rick Rubin, „Misiune fara sfarsit” de David Goggins, „Ganbatte. Arta japoneza de a depasi dificultatile” de Nobuo Suzuki, „Nerezonabil” de Andreea Rosca si „Flip Thinking” de Berthold Gunster.

„Vacanta de vara este, pentru multi, momentul perfect pentru a citi- si includ aici si copiii. Lectura ramane principala metoda de relaxare pe plaja sau activitate de recreere, asa ca in fiecare vara ne asiguram ca bagajul de vacanta nu ramane fara lecturi captivante. Oamenii sunt dornici sa citeasca nu doar carti de beletristica, ci si carti de dezvoltare personala, psihologie, biografii sau carti de parenting. Topurile Libris reflecta aceste preferinte, aratand ca cititorii cauta titluri care sa le ofere nu doar placerea lecturii, ci si oportunitatea de a invata ceva nou sau de a-si dezvolta competentele profesionale”, declara Laura Teposu- CEO Libris.ro

Despre Libris

Afacere 100% romaneasca, Libris a intrat pe piata de carte in 1991, cu libraria St. O. Iosif din Brasov. In 2009, apare Libris.ro care, in 15 ani de existenta in online, a devenit nume de referinta pe segmentul de librarii in Romania.

In toti acesti ani, Libris si-a asumat activ un rol de sustinator al lecturii si a derulat campanii numeroase in acest sens. Din 2019, Libris a demarat proiectul CarteTeca, prin care isi propune sa-i atraga pe copii si adolescenti catre lectura, oferind acces la volume noi si actuale bibliotecilor scolare. Anual zeci de biblioteci primesc, in urma unui concurs de proiecte de incurajare a lecturii, volumele cele mai dorite de copii, precum si titluri necesare incluse in bibliografie, astfel incat cei mici sa poata descoperi cititul prin carti noi, colorate si atractive.