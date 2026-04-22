Procurorii DNA au descins, miercuri, peste doi președinți de Consilii Județene!

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au efectuat, miercuri, aproape 70 de percheziţii în Bucureşti şi în patru judeţe într-un dosar de spălare de bani privind achiziţii de lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Judeţene Bistriţa-Năsăud şi Sălaj.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat miercuri, 22 aprilie, percheziții în trei dosare penale ce vizează infracțiuni de corupție și spălare de bani realizate la Consiliile Județene din Bistrița-Năsăud și Sălaj, potrivit unui comunicat oficial.

Sunt vizați Radu Moldovan, șeful PSD Bistrița și președinte al Consiliului Județean, precum și președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu (PNL), potrivit surselor judiciare.

Dinu Iancu Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj și președinte al PNL Sălaj, a fost luni seară la București, la sediul PNL, alături de Ilie Bolojan. Dinu Iancu-Sălăjanu este și un lider important al PNL, acesta fiind membru în Biroul Executiv reprezentând Regiunea Nord-Vest.

„Sunt efectuate percheziții domiciliare în 69 de locații situate pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București, fiind vizate sediile a două instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici”, potrivit comunicatului DNA.

Perchezițiile au loc în contextul a trei dosare penale ce vizează „suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022-prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj”.

Preşedintele CJ Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, a fost adus de procurorii DNA miercuri, în jurul orei 12:00, la sediul instituţiei, după percheziţiile efectuate la locuinţa acestuia din municipiul Bistriţa.

După câteva minute, din sediul CJ au fost scoşi trei angajaţi ai instituţiei, care vor fi conduşi la audieri, printre aceştia numărându-se administratorul judeţului, Florin Moldovan, şi şeful Direcţiei de drumuri judeţene, Ciprian Ceclan. Niciunul nu a dorit să facă vreun comentariu în legătură cu ancheta aflată în desfăşurare.