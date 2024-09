Dependența de importurile alimentare ia proporții alarmante în România!

România produce tot mai puține alimente esențiale, iar dependența de produsele din Ungaria, Polonia și Bulgaria crește alarmant.

De mai bine de 15 ani, noi mâncăm din import, în timp ce vecinii noștri pun pe masă alimente cu eticheta „fabricat în România”. Cerealele, produsele de patiserie și cele din carne, România le aduce din Polonia. Legumele, fructele, cafeaua și peștele provin, în mare parte din Bulgaria, iar laptele și ouăle vin în cantități mari de la vecinii noștri din Ungaria. Aceste lucruri ne vor face mari probleme în viitor, avertizează șeful Institutului Național de Statistică.

România a importat, an de an, produse agroalimentare de la bulgari, maghiari sau polonezi. Cantitatea produselor pe care le luăm din țările Uniunii Europene este mai mare decât cea pe care o exportăm. Așa se face că am ajuns la un deficit comercial care a crescut spectaculos, spun experții. De peste șapte ori în relația cu Ungaria și de douăzeci și cinci de ori cu Bulgaria.